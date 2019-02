Revolutsioon kergejõustikus! Uued naelikud aitasid rekordini, kuid need võidakse tunnistada illegaalseteks

Muiri hoog oli seejuures nii võimas, et 1500 m vaheajapunktis oli tema ajaks 4.01,83, mis on parem ka tema enda nimele kuuluvast selle distantsi Suurbritannia rekordist. Imelise jooksu järel said palju tähelepanu aga tema uued naelikud, mille tõttu võidakse tema tulemus veel tühistada, kirjutab Sportsmail.

Muir kasutas rekordjooksus Nike'i naelikuid, mille juures oli kasutatud samasugust disaini nagu Eliud Kipchoge jalanõudel, milega ta püstitas Berliinis maratoni maailmarekordi.

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit IAAF on juba tunnistanud, et nad asuvad asja uurima, kui neile saabub ametlik kaebus. Üks tundmatuks jääda soovinud Nike'i rivaal on juba Sportsmailile tunnistanud, et nad konsulteerivad advokaatidega ja soovivad saada asjas selgust.

IAAF teatas teisipäeval, et neile teadaolevalt ei ole Nike ühtegi reeglit rikkunud, kuid siiski kasutavad nad jalanõude all naelu, mis ei ole kõigile vabalt kättesaadavad. Viimane tõik on aga IAAF-i reeglitega vastuolus. Vastavalt IAAF-i enda reeglitele peavad kõik tehnoloogilised uuendused olema kättesaadavad kõikidele sportlastele.

Nike'i enda sõnul annavad nende uued naelikud sportlastele nelja protsendi suuruse eelise. Uute naelikute tõttu pidi jooksmine muutuma lihtsalt nii palju ökonoomsemaks.