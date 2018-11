Rahvusvaheline kergejõustikuliit tegi sammu tagasi: järgmise aasta MM-ile pääseb vana süsteemi järgi

Uus reitingusüsteem sai kriitikutelt kõvasti materdada. Arvati, et see soosib teatud tüüpi sportlasi ja geograafilisi piirkondi, eriti aga neid, keda kutsutakse Teemantliiga etappiedle ning kergejõustiklasi põhjapoolkeralt, kus enamus kõrgetasemelisi võistlusi aset leiavad.

IAAF teatas täna, et MM-ile kvalifitseerumisel jäädi vana korra juurde "rahvusvaheliselt kergejõustikukogukonnalt saadud tagasiside tõttu".

"Olles hoolikalt kuulanud maailma kergejõustikukogukonna erinevaid gruppe, sai selgeks, et kuigi uuele edetabelisüsteemile on olemas laiapõhjaline toetus, siis seisab veel ees palju tööd, et punktipõhine süsteem oleks võrdselt õiglane kõikide sportlaste jaoks kõikides regioonides," seisab IAAF-i avalduses.

Uus reitingusüsteem järgmisel aastal küll tuleb, kuid seda ei rakendata veel MM-ile kvalifitseerumisel. Seega pääseb 27. septembrist 6. oktoobrini toimuvale Doha MM-ile ikka eelkõige normi täitmisel, samuti on koht tiitlivõistlusel tagatud valitsevatele maailmameistritele, 2019. aasta Teemantliiga võitjatele ning IAAF-i vasaraheite Hammer Throw Challenge sarja võitjale. Nimetatud juhtudel võib vabapääsme teenida vaid üks sportlane riigi peale.

