Rahvusvaheline kergejõustikuliit lükkas "Semenya reegli" käivitamise edasi

IAAF teatas oma kodulehel, et reegel lükati edasi märtsikuusse, kuigi esialgse kava kohaselt pidi see kehtima hakkama 1. novembrist. Reegel näeb ette, et distantsidel 400 meetrist ühe miilini võivad naiste seas võistelda vaid need kergejõustiklased, kelle testosteroonitase kehas jääb alla 5 nmol/L ning püsib sellel tasemel vähemalt kuus kuud enne plaanitavat võistlust.

IAAF ütleb oma pressiteates, et on jätkuvalt vastava reegli seaduslikkuses veendunud ega ootagi CAS-ist nende jaoks negatiivset otsust. "Sellegipoolest mõistab IAAF, et kõik asjasse puutuvad sportlased tahavad saada selgust nii ruttu kui võimalik. Seetõttu, tulles vastu Ms Semenyale ja ASA-le (Lõuna-Aafrika Vabariigi kergejõustikuliit - toim) ja nende eeldatavale ajakavale, on IAAF nõustunud reeglit mitte kohaldama enne CAS-i otsust, mis peaks tulema hiljemalt 26. märtsil 2019," lisatakse teates.

IAAF-i teatel on Semenyaga sõlmitud kokkulepe, et ta ei hakka kohtuprotsessi tahtlikult venitama. CAS-is tuleb "Semenya reegel" arutlusele veebruaris.