Pronksmedalist jõudis sise-MMile tänu kuuetunnisele taksosõidule, mis läks maksma hullumeelse summa

Birminghamis toimuvatel sisekergejõustiku maailmameistrivõistlustel sai eile toimunud naiste 3000 m jooksus pronksi kaela šotlanna Laura Muir, kes pidi MM-ile sõitma taksoga, kirjutab ERR.

Muiri lend Glasgow'st Birminghami jäeti kehva ilma tõttu ära, kuid šotlanna ei tahtnud võistlemisest loobuda ning võttis teekonna ette taksos. Kuuetunnine sõit läks talle maksma veidi üle 1600 euro. "Me ei osanud sellist ilma ning ka seda, et lennujaam suletakse, oodata," tõdes šotlanna. "Sõit oli hullumeelne - me ei näinud auto kapottigi."