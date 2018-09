Positiivse dopinguproovi andnud USA kergejõustikutäht: süüdi on veiseliha!

Lawson kinnitas, et pole kunagi keelatud aineid kasutanud ja kavatseb oma hea nime eest võitlusse asuda.

"Ma olen kindel, et suudame tõestada, et see aine sattus minu orgasmi veiseliha kaudu, mida ma sõin," teatas Lawson. "Olen 100% puhas sportlane ja toetan puhast sporti kogu oma hingega. Olen kindel, et suudan oma süütust tõestada."

Trenbolooni kasutatakse laialdaselt lihaveiste kasvatamisel.

24-aastane Lawson võitis mullu Londonis maailmameistrivõistluste hõbemedali tulemusega 8.44. Kulla võitis neli sentimeetrit kaugemale hüpanud lõuna-aafriklane Luvo Manyonga.