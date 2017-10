Positiivse dopinguproovi andnud odaviskaja peab süüdlaseks saastunud toidulisandit

Eelmise aasta Suurbitannia odaviskemeister Joanna Blair peab oma positiivse dopinguproovi põhjuseks saastunud toidulisandi kasutamist.

31-aastane inglanna jäi keelatud aine kasutamise vahele sel suvel, kui esindas Suurbitanniat Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel.

"Mina ja minu juriidilised nõustajad oleme uurinud keelatud aine päritolu ning mulle on kinnitatud, et kreatiini sisaldav toidulisand, mida ma kasutasin, oli saastunud," teatas Blair, kirjutab ajaleht The Telegraph.

"Enne selle toidulisandi kasutama hakkamist kontrollisin kõik koostisained põhjalikult üle. Olen seda tarvitanud juba aastaid. Teen Suurbitannia antidopingu agentuuri ja kergejõustikuliiduga igakülgset koostööd, et juhtumile kiiresti lahendus leida," lisas inglanna.

Blair krooniti mullu Briti meistriks tulemusega 57.44. See ongi inglanna isiklik rekord, mis annab Suurbitannia kõigi aegade edetabelis seitsmenda koha.