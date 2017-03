Paavo Nurmi mäletusvõistlusel tuleb ülimalt kõrgetasemeline odaviskevõistlus

13. juunil Turus toimuval Paavo Nurmi mälestusvõistlusel tulevad meeste odaviskes starti vähemalt kaks maailmameistrit ja kaks olümpiavõitjat.

Tänaseks on selgunud, et Turu IAAF World Challenge`i miitingul astuvad üles valitsev olümpiavõitja Thomas Röhler, 2012. aasta olümpiavõitja Keshorn Walcott ning maailmameistrid Julius Yego ja Tero Pitkämäki. Lisaks on stardis Rio olümpia neljas mees Johannes Vetter. Kõigi nimetatud meeste isiklik rekord on üle 89 meetri.

Mullu võitis Turu võistluse Röhler maailma hooaja tippmargi 91.28-ga.

Võistluse suurim globaalne staar on aga prantslasest teivashüppe maailmarekordimees Renaud Lavillenie.