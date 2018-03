OTSEBLOGI | Visa hing! Maicel Uibo püstitas ka teivashüppes rekordi ja püsib viimase ala eel medalimängus!

Teise võistluspäeva juhatas sisse võimas 60 meetri tõkkesprint. Alavõidu sai oodatult kanadalane Damian Warner, kelle ajaks mõõdeti 7,67. Prantslasest suurfavoriit Kevin Mayer ei vääratanud, ajaks 7,83. Pronksi nimel heitlevad Maicel Uibo ja sakslane Kai Kazmirek püstitasid mõlemad uue isikliku rekordi. Kazmirek jooksis välja aja 7,95, kärpides senisest margist viis sajandikku. Uibo lõikast oma parimast (8,25) maha kuus sajandikku.

Tõkkejooksu järel juhib Mayer 4561 punktiga, Warneril on 4557, kolmandaks tõusis Kazmirek 4416ga, 6200 punkti graafikus liikuv Uibo kaotab talle enne kahte viimast ala 45 silmaga.

Teivashüppega parandas Uibo oluliselt oma võimalusi. Ta alustas kõrgusest 4.90 ja jõudis puhaste paberitega kuni 5.30ni. Uut siserekordit märkivast kõrgusest sai ta jagu teisel katsel, 5.40 ei alistunud. Alavõidu sai hollandlane Eelco Sintnicolaas 5.30ga. Korralikult põrus aga Mayer - tänavu 5.60 hüpanud mees ületas 5.00, kuid 5.20-l kolistas kolmel korral latti. Vihase duelli pidas Uiboga maha Kazmirek. Tõrge tekkis tal alles kõrgusel 5.30, kirja läks 5.20. Warner hüppas enda kohta hästi - 4.90.

Enne õhtul kell 21.50 joostavat 1000 meetri distantsi on seis väga põnev. Nüüd pole ka Mayeri kuldmedal enam kindel. Mayer on kogunud 5471 punkti, Warner 5437, Kazmirek 5388 ja Uibo 5375. Eestlast lahutab sakslasest ehk pronksist 13 silma ehk veidi üle sekundi. Mõlemad on tugevad jooksjad. Uibo rekord sel distantsil on 2.39,72, Kazmirekil 2.39,51. Kui Uibo jookseks 2.40, oleks lõpptulemuseks 6248 punkti. Mehe senine rekord on 6044.

Maicel Uibo: "Tõkkejooksus oli ajaliselt rekord, tehniliselt oli ikkagi krobeline. Need asjad, mille kallal tööd olin teinud, olid ikka samamoodi. Teivashüppes lisasin siserekordile viis sentimeetrit - normaalne. Nüüd lähen hotelli puhkama ja siis tuleb 1000 meetris täiega joosta! Aega ennustada ei oska, aga usun, et jooksuvorm on korralik, hooaja eel sai korralik põhi tehtud."

ENNE TEIST PÄEVA

Kell 12 antakse stardipauk 60 meetri tõkkejooksuks, teivashüpe algab kell 13.05 ja 1000 meetri jooks 21.50. Eestlase jaoks positiivse avapäeva kohta on pikemalt kirjutatud otseblogi all.

Teisele päevale minnakse vastu nii: 1. Kevin Mayer (Prantsusmaa) 3536, 2. Damian Warner (Kanada) 3491, 3. Maicel Uibo 3436, 4. Kai Kazmirek (Saksamaa) 3422, 5. Aleksei Kasjanov (Ukraina) 3350, 6. Zach Ziemek (USA) 3305, 7. Jan Doleždal (Tšehhi) 3237, 8. Ruben Gado (Prantsusmaa) 3233, 9. Dominik Distelberger (Austria) 3215, 10. Eelco Sintnicolaas (Holland) 3195.

Mayerit on kõigil raske alistada, sest ta teine päev on marutugev. Enda kohta tavapäraseid tulemusi tehes (7,88; 5.40; 2.41,80) koguks ta 6444 punkti ja oleks kõigile püüdmatu. Tegelikult võib ta endale isegi komistamist lubada.

Teise koha kursil liigub Warner. Temalt ootaks tulemusi 7,70 (rekord 7,63), 4.80 (4.80) ja 2.40 (2.37,98) ning seega kogusummat 6272. Kui läheb nii ja Warner ise latti alla ei lase, on Uibol teda väga keeruline püüda.

Pronksikursil liiguvad kaks meest – Uibo ja suvel Londoni MMil kümnevõistluses Janek Õiglase ees pronksi saanud Kazmirek. Tõkkejooksus on Kazmirek kiirem ja peaks eestlase 14-punktilise eduseisu tagasi tegema ja ettegi minema, teivashüppes on nad siiani olnud üsna võrdsed mehed, jooksus võib vast ülinapi eelise anda Uibole.

Uibo rekordid on neil aladel 8,25, 5.25 (väljas 5.30) ja 2.39,72, Kazmirekil 8,00, 5.20 ja 2.39,51.

Võrrelgem ka hooaja tippmarke. Eestlasel 8,27, 5.20 ja 2.40,95, sakslasel 8,09, 4.98 ja 2.46,99.

Oma isiklikke rekordeid korrates koguks Uibo 6221 punkti, hooaja margid annaksid kogusummaks 6186. Kazmireki puhul oleksid analoogiliste rehkenduste tulemused 6255 ja 6082. Mine sa võta siis kinni! Võib öelda, et Uibo medalivõimalused on laias laastus fifty-fifty. Seega pole muud varianti, kui tuleb homme teha suur kann ärevust alandavat ravimteed ja põnevale duellile kaasa elada kuni 1000 meetri finišijooneni. Tagumised mehed – eelkõige tugev teise päeva hunt Sintnicolaas – võivad medalimängu sekkuda veel juhul, kui esimesed neli kõvasti alt läheksid.

Birminghami MM

Märt Roosna, Birmingham: Kolmikhüppes rändas kuldmedal Venezuelasse.

Märt Roosna, Birmingham: Vahepeal lõppes väga kõrgetasemeline kuulitõuge.

Märt Roosna, Birmingham: Vaatame, kas me saame Uibo vahetud muljed ka teieni tuua.

Märt Roosna, Birmingham: Seis enne 1000 meetri jooksu. Uibot lahutab Kazmirekist 13 punkti ehk veidi üle sekundi. Ja ma usun, et ta on sakslasest pisut paremas jooksuvormis.

Märt Roosna, Birmingham: Ajab maha. Oli juba veidi tunda ka väsimust. Aga Uibo ületas täna 5.30, mis on ta uus siserekord. Ka väljas pole ta enamat suutnud. Ja nagu ennustasime hommikul: enne 1000 meetri jooksu on kõik lahtine. Uibot ja Kazmirekit lahutab vaid 13 punkti. Ka Sintnicolaas ei saanud 5.40 üle.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo kolmas katse...

Märt Roosna, Birmingham: Sintnicolaasi teine hüpe on halvem, mees tuiskas lati alt läbi. Kolmandad katsed.

Märt Roosna, Birmingham: Teeb korraliku hüppe, kuid ünmber pöörates puutub siiski latti. No ei ole see kõrgus täna tema jaoks mingi kosmos!

Märt Roosna, Birmingham: Uibo näitab publikule käega: noh, aidake, plaksutage. Ja ...

Märt Roosna, Birmingham: 5.40 oleks Eesti kõigi aegade teine tulemus. Bukrejev on hüpanud sees 5.65, Nool 5.50.

Märt Roosna, Birmingham: Ei saa kohe üle ka Sintnicolaas.

Märt Roosna, Birmingham: 5.40 on päris kuri kõrgus juba. Esimesel katsel Uibo sellest jagu ei saa. Nüüd oleks vist vaja natuke jäigemat teivast juba kasutada.

Märt Roosna, Birmingham: Seis on väga põnev. Ja läheks veel intrigeerivamaks, kui Uibo ületaks ka 5.40.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek lendas kolmandal katsel kohe üles minnes latile sisse ja temale jääb 5.20. Uibo on temast 13 punktiga maas.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek ajas napilt maha.

Märt Roosna, Birmingham: See mees juba nalja ei tee! Uibo on jätkuvalt suures mängus. Võimas!

Märt Roosna, Birmingham: Olemas! 5.30!

Märt Roosna, Birmingham: Sintnicolaas ületab 5.30. Uibo teine katse...

Märt Roosna, Birmingham: Kazmireki kord... ajab samuti maha. Kuid temagi katse polnud paha.

Märt Roosna, Birmingham: Kergest puudutusest tuli latt maha. Aga lootust oli.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo ründab 5.30...

Märt Roosna, Birmingham: Uibot lahutab Mayerist 128 punkti.

Märt Roosna, Birmingham: Üllatav! Mayer ajaski 5.20 maha ja jäi 5.00 peale. Nüüd lahutab teda ja Warnerit vaid 44 punkti. Seega 1000 meetris ikkagi läheb lahinguks.

Märt Roosna, Birmingham: Gado lõpetab võistluse pooliku katsega ja tulemusega 5.10. Nüüd Mayeri kord.

Märt Roosna, Birmingham: Mul on kuri tunne, et pronksi saatus võidakse otsustada just nüüd, teivashüppes kõrgusel 5.30.

Märt Roosna, Birmingham: Ziemek üle ei saagi, jääb 5.10.

Märt Roosna, Birmingham: Mayer - ei. Peab temagi lootma kolmandale katsele.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo stiilinäide madalamal kõrgusel.

Märt Roosna, Birmingham: Sintnicolaas - jah, kõrge kaarega.

Märt Roosna, Birmingham: Gado - ei.

Märt Roosna, Birmingham: Ziemek - ei.

Märt Roosna, Birmingham: Teine voor, Mayer, Sintnicolaas, Ziemek ja Gado peavad tegema nüüd vigade paranduse. Uibo ja Kazmirek saavad veidi puhata.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek siis kordas sellega rekordit. Nüüd oleks vaja, et Uibo saaks üle ka 5.30. No kuidagi ei tohiks jääda sakslasega teivashüppes samale pulgale!

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek on vintske sell, temagi ületab 5.20. Ziemek ajas maha.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo siserekord on 5.25, väljas on ta ületanud 5.30.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo jätkab veatut seeriat, võttes ka 5.20 esimesel katsel. Vägev!

Märt Roosna, Birmingham: Ziemek ja Gado said ka kohe üle, seega latile asetatakse 5.20.

Märt Roosna, Birmingham: Aga Kazmirek järgneb kohe. Nagu takjas! Temagi hüppab ilusasti 5.10 üle ja sakslase maha raputamine muutub üha keerulisemaks.

Märt Roosna, Birmingham: Üle! Uibo näitab nüüd lati kohal osavust. 5.10 kirjas.

Märt Roosna, Birmingham: Latil 5.10, esimene hüppaja Uibo. Sintnicolaas ja Mayer jätavad selle vahele.

Märt Roosna, Birmingham: Warnerile jääb 4.90. Seegi on tema kohta väga hea tulemus ja tema liigub hõbeda suunas.

Märt Roosna, Birmingham: Warner vajab sel kõrgusel ka kolmandat katset.

Märt Roosna, Birmingham: Nii see käis.

Märt Roosna, Birmingham: Ega Mayeril. Kuus meest on 5.00 ületanud, Warner läheb teisele katsele.

Märt Roosna, Birmingham: Sintnicolaas on väga hea teivashüppaja, temalgi pole probleeme.

Märt Roosna, Birmingham: Mehed hüppavad nii, nagu poleks viis meetrit mingi kõrgus. Ka Gado lendab üle. Warner jookseb avakatse läbi.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek saab samuti 5.00 kohe jagu, oli kõvasti õhku ka tema ja lati vahel.

Märt Roosna, Birmingham: Ziemek teeb sama.

Märt Roosna, Birmingham: Esimene ületaja kõrgusel 5.00 on Uibo. Kenasti vibutas end üle, oli varu küll.

Märt Roosna, Birmingham: Jooksev seis on siis selline. Ärge unustage, et Mayer pole veel võistlust alustanud.

Märt Roosna, Birmingham: Distelberger 4.90st üle ei saa, seega viite meetrit hakkavad ründama seitse meest: Uibo, Warner, Kazmirek, algkõrguseks on see Mayeril, Sintnicolaasil, Gadol ja Ziemekil.

Märt Roosna, Birmingham: Ei, Warner ei jäta midagi juhuse hooleks ega lõpu peale, vaid ületab 4.90. Siserekord.

Märt Roosna, Birmingham: Warneri edu Uibo on siiski 155 punkti ja ta on ka kõva jooksumees. Aga mine tea, äkki püstitab eestlane ka teivashüppes rekordi.

Märt Roosna, Birmingham: Teisel katsel läks Warner sõna otseses mõttes lati alt läbi. Tundub, et talle jääb 4.80. Nagu me ka eeldasime.

Märt Roosna, Birmingham: Warner ajas avakatsel maha.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek jättis 4.90 vahele.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo lendab 4.90st kõrges kaares üle. Ilus!

Märt Roosna, Birmingham: Latile seatakse 4.90 ja Uibo avakatse...

Märt Roosna, Birmingham: Vaataja küsib, kui palju on teivashüppes väärt 10 sentimeetrit. See sõltub veidi tulemusest, aga laias laastus 30. Kui Uibo ületab 5.20, teenib ta 972 punkti. 5.10 annaks 941. Seega vajalik oleks edestada Kazmirekit vähemalt ühe kõrgusega.

Märt Roosna, Birmingham: 4.80 on kirjas Warneril, Kazmirekil ja Distelbergeril, Doležal vajab sel kõrgusel teist katset. Teised pole hüppamist alustanud.

Märt Roosna, Birmingham: Warner ületab 4.80 - latt veidi väreles - ning tema püüdmise võib nüüd vaikselt juba päevakorrast maha tõmmata. Vist.

Märt Roosna, Birmingham: Uibol oleks väga vaja sakslast teivashüppes 10 sentimeetriga edestada, muidu on 45 punkti tema vastu tagasi joosta ikka paras Heraklese vägitegu.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek purjetab 4.80st kõrgelt üle.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmireki esimene katse algkõrgusel 4.80...

Märt Roosna, Birmingham: 5.00st alustab nii Mayer, Sintnicolaas kui ka Gado.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo algkõrguseks on 4.90, Kazmirekil 4.80.

Märt Roosna, Birmingham: Doležal, Warner ja Distelberger on ületanud 4.60.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo soojenduskatsetel tundub kõik klappivat. Kohe algab võistlus.

Märt Roosna, Birmingham: Pildike veel ka tõkkesprindist.

Märt Roosna, Birmingham: Teivashüppe soojenduskatsed käivad, Uibo tegi poole hoojooksuga kena kontrollitud katse.

Märt Roosna, Birmingham: Hea uudis on see, et teivashüppepaiku on areenil üks. Sellist tsirkust nagu eile kõrgushüppes täna korraldada ei anna, kõik mehed hüppavad koos ja Uibo ei pea üksinda võistlema.

Märt Roosna, Birmingham: Kokkuvõte viie ala järel. Mayer on läinud oma teed, Warneril on ka esialgu turvaline edu ning Uibo ja Kazmireki vahel on kõik endiselt lahtine. Kui Uibo hüppab teivast 5.20 ja jookseb 1000 meetrit 2.41ga, kogub ta 6205 punkti ja tõuseb Eesti kõigi aegade edetabelis Erki Noole (6374) ja Mikk Pahapilli (6362) järel kolmandaks. Praegu on temast ees ka Andres Raja (6114), Andrei Nazarov (6098), Kristjan Rahnu (6062), Indrek Kaseorg (6055) ja semu Karl Robert Saluri (6051). Uibo praegune rekord on teatavasti 6044.

Märt Roosna, Birmingham: Seis viie ala järel.

Märt Roosna, Birmingham: Üks ebaõnnestuja siiski oli - Aleksei Kasjanov.

Märt Roosna, Birmingham: Mayeri aeg on 7,83. Seega medalisoosikutest ei vääratanud keegi.

Märt Roosna, Birmingham: Teise jooksu võitis Warner võimsa ajaga 7,67.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirekil on koos 4416 ja Uibol 4371 punkti.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo parandas isiklikku rekordit kuue sajandiku võrra, Kazmirek viiega.

Märt Roosna, Birmingham: Uibolt samuti isiklik rekord - 8,19! Väga hea.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek võitis väga hea ajaga - 7,95. Uibo oli teine-kolmas.

Märt Roosna, Birmingham: Vahepeal saadeti sportlased areenilt ära, et nad saaksid valgusemängu saatel pidulikuks tutvustuseks uuesti tagasi tulla. Nüüd läheb asjaks.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo jooksis praegu soojendusel üle kahe esimese tõkke ja edasi lasi vabakäiguga. Tundub, et kõik klapib, teravust on. See jooks peaks olema ka tasemelt talle paras.

Märt Roosna, Birmingham: Arena Birmingham on esialgu ootuspäraselt tühjapoolne. Diktor just meenutas eilset ja tituleeris Uibo kõrgushüppe fantastiliseks. Sportlasi pole veel areenile pakke seadma toodud.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo on Kazmirekiga samas jooksus.

Märt Roosna, Birmingham: Teen siinkohal ühe avalduse, millega paljud spordisõbrad ei pruugi nõustuda. Jah, Uibo võitleb täna medali eest. Aga mul oleks tema puhul ka paganama hea meel, kui ta paneb kokku võimsa seeria ja tuleb neljandaks. Arvestades kõike eelnevat, oleks ka see väga oluline. Pärast mitmeid vigastusi ja nulle on tema karjääri jaoks ülimalt tähtis, kui suudab lihtsalt enda sisu tõestada. Medal või mitte, siiani on ta seda Birminghamis juba teinud ja loodame, et ta jätkab positiivsel lainel ka täna.

Märt Roosna, Birmingham: Tere taas! Tore, et olete taas sattunud kergejõustiku ja Delfi lainele. Juba õige varsti jätkub seitsmevõistlus 60 meetri tõkkejooksuga.

Märt Roosna, Birmingham: Head õhtut ja täname jälgimast! Teistest tänastest medalialadest, mida ei jõudnud seitsmevõistluse kõrval kajastada, on Delfis eraldi uudis. Lõpetame tänase ülekande selle vinge pildiga. Maicel pakkus tõelise etenduse!

ms14: Müts maha Märt Roosna ees, hea, kiire, ülevaatliku otseblogi eest!!! Paluks homme ka!

Herkki Leemet: Ülikahju, et kanalile BBC2 ei olnud mitte ainult teiste alade otsepildi näitamine tähtsam kui seitsmevõistluse näitamine, vaid ka korduste, stuudio, publiku, ükskõik mille muu.

Märt Roosna, Birmingham: "Hooaja tippmark," võttis Uibo kõrgushüppe lühidalt kokku. Keeruliste tingimuste kohta ütles ta kergelt muiates nii: "Meil oli seal jah igast pulli, aga sellest ei tohi ennast härida lasta. Võrreldes naistega oli meil raskem kõrgust hüpata, sest hoojooks oli pikem (ja läks risti üle kaugushüppe hoovõturaja - M. R.). Gupid olid ka kuidagi natuke naljakalt moodustatud. Alguses vaatasin, et vähemalt Kurt Felix hüppab selles grupis (rekord 2.17 - M. R.), aga ta ei osalenud siiski. Eks homme tuleb hästi edasi panna. Tähtis on hoida head stabiilsust." Lisaks oli Uibo väga rahul, et ta treener Petros Kyprianou jõudis kõrgushüppe ajaks kohale, eestlane sai temalt vajalikke juhiseid.

Märt Roosna, Birmingham: Ja nüüd toome kohe teieni ka Uibo vahetu kommentaari.

Märt Roosna, Birmingham: Ei, täna ta veel 2.20st jagu ei saanud. Aga imeline võistlus. 2.17! Ja seda äärmislt rasketes oludes, kus korraldajad talle hoojooksu eel ette kakerdasid.

Märt Roosna, Birmingham: Muide, vaid 11 eestlast on sisetingimustes hüpanud rohkem kui 2.20. Uibo 12. meheks veel ei kerki, teiselgi katsel tuleb latt maha.

Märt Roosna, Birmingham: Avakatsel ajab ta 2.20 maha.

Märt Roosna, Birmingham: Nelja ala järel on Mayeril 3536 punkti, Warneril 3491, Uibol 3436 ja Kazmirekil 3422. Kazmirek 2.08st üle ei saanud, küll aga jätkab hüppamist Uibo.

Märt Roosna, Birmingham: Uue siserekordi teinud Uibo "rokib" soorituse järel mõnuga: jess!

Märt Roosna, Birmingham: Üle!!! 2.17!!!

Märt Roosna, Birmingham: Uibo teine katse...

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek ajas 2.08 maha. Temalgi on kaks katset veel.

Märt Roosna, Birmingham: Esimesel katsel 2.17 ei alistu. Lootusetu see katse polnud, aga mahaajamine ei olnud ka napp.

Märt Roosna, Birmingham: Ziemek, Warner, Mayer ja Kasjanov jäidki 2.02 peale, Kazmirek ründab 2.08-t. Ja Uibo kõrgust 2.17, mis oleks ta siserekord.

Märt Roosna, Birmingham: Kusjuures nüüd pani publik Uibo soovi tähele ja plaksutas korralikku rütmi.

Märt Roosna, Birmingham: Võttis kokku - kolmandal katsel üle! 2.14!

Märt Roosna, Birmingham: Palus küll publikult plaksu, kuid kui palju seda kaugushüppajate vahelt hoojooksu alustanud seitsmevõistlejat tähele pandi. Igatahes head rütmi publik Uibole ei pakkunud.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo ajab ka teisel katsel 2.14 maha.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek ületab kolmandal katsel 2.05 ja see on kõva avaldus medali poole. Warnerile jääb 2.02.

Märt Roosna, Birmingham: Imekergest puudutusest tuleb kõrgusel 2.14 latt maha. Uibol on veel kaks katset sel kõrgusel varuks.

Märt Roosna, Birmingham: Kui andmed on õiged, siis jooksvas pingereas on Uibo kerkinud neljandaks.

Märt Roosna, Birmingham: Tugevamas grupis algab kolmas voor kõrgusel 2.05, ületajaid ei ole. Uibole seatakse latile 2.14. Seda oleks ka hädasti vaja.

Märt Roosna, Birmingham: Ja jälle üle - 2.11!

Märt Roosna, Birmingham: Uibo üritab nüüd kõrgust 2.11. Hoiaks jumal, et ta saab rahulikult hüpata.

Märt Roosna, Birmingham: Liidrite grupis pole endiselt keegi 2.05st jagu saanud.

Märt Roosna, Birmingham: Head närvid on Uibol, midagi ei ole öelda.

Märt Roosna, Birmingham: Aga olemas - teisel katsel ületab Uibo 2.08!

Märt Roosna, Birmingham: Uibo ajas 2.08 esimesel üritusel maha. JA JÄLLE kakerdas üks ametnikuneiu talle vahetult enne hoojooksule minekut ette! Uibo koputas talle suisa õlale: hallo, üritan siin kõrgust hüpata!

Märt Roosna, Birmingham: Kurat küll!

Märt Roosna, Birmingham: Sellist jama pole ma veel näinud.

Märt Roosna, Birmingham: Teises grupis pole veel keegi 2.05st jagu saanud.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo jätab 2.05 vahele.

Märt Roosna, Birmingham: See oli äärmiselt keeruline olukord. Esiteks oli ta pikalt praadinud, teiseks tuigerdasid ta enne katsele minekut mitmed inimesed ees ja taga, kahega tekkis soorituseks keskendunud Uibol ka kehaline kontakt. See oli üsna ulmeline, katsele minevale sportlasele lihtsalt astuti ette.

Märt Roosna, Birmingham: Olemas! Uibo saab 2.02st kohe üle.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo avakatse...

Märt Roosna, Birmingham: Pagan! Doležal hüppas 1.99st üle, karjatas rõõmust... ja siis kukkus latt ikkagi maha. Nüüd siis tuleb selles grupis latile 2.02 ja Uibo alustab sellel kõrgusel ning kõik teised on välja kukkunud. See on halb stsenaarium.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo lõi nüüd Gadole plaksu, kuid see ei aidanud. Kolmas null ja prantslase võistlus on läbi.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek ajab kergest puudutusest esimesel katsel 2.05 maha.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo grupis pole Doležal ja Gado 1.99st üle hüpanud ja kui nii jääbki, siis algab kohe varsti Uibo sooloetendus.

Märt Roosna, Birmingham: Kõik viis liidrite grupi meest ületavad 2.02 ja latile 2.05. Väga kahju, et Uibo ei saa selles grupis hüpata.

Märt Roosna, Birmingham: Warner ületab 2.02 ja see on tema jaoks juba korralik tulemus.

Märt Roosna, Birmingham: Üks täpsustus siiski. Kerisin siin põnevust, et Mayer ei saanud avakatsel 1.99st jagu. Tegelikult teda null siiski ei kummitanud, kuna ta oli varem siiski ületanud 1.93.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo grupis pannakse latile 1.99, seda hakkavad ründama Doležal ja Gado. Victor saigi nulli.

Märt Roosna, Birmingham: Avakatsel sai 2.02st ainsana jagu Ziemek. Teised peavad kõik uuesti proovima.

Märt Roosna, Birmingham: Vahepeal on selgunud viievõistluse lõplik paremusrida. Austria võitis esimese medali 15aastase vaheaja järel. Ja võõrustajad muidugi huilgavad rõõmust.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo grupis käivad katsed kõrgusel 1.96, ainsana on üle saanud Doležal. Ka Victor on raskustes, seega on selge, et Uibo teeb oma võistluse üksinda. Väga halb variant.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek kolistab kõrgusel 2.02 latti ja maha see tulebki.

Märt Roosna, Birmingham: Liidrite grupis on seega kõik viis meest sellest jagu saanud ja latile läheb 2.02.

Märt Roosna, Birmingham: Mayer ületabki teisel katsel 1.99. Nullioht on peletatud.

Märt Roosna, Birmingham: Võistlus taas seisab, kuna tutvustatakse naiste viievõistluse 800 meetri jooksu tarbeks.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek ületab teisel katsel 1.99. Nagu me arvasimegi. Probleemi ei tohiks olla ka Mayeril.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo grupis tõuseb latt 1.96le. 1.93st said lõpuks üle siiski nii Gado, Distelberger kui ka Doležal. Nüüd alustab võistlust ka Victor. Uibo algkõrgus on 2.02.

Märt Roosna, Birmingham: Mayeri jaoks on see algkõrgus. Kuid ei, esimesel katsel ta üle ei saa.

Märt Roosna, Birmingham: Warner saab esimesena 1.99st üle.

Märt Roosna, Birmingham: Nüüd tutvustatakse naiskuulitõukajaid suure valgusshow abil ja seitsmevõistluse kõrgushüpe taas seisab. Ei ole neil täna lihtne ja mõnus hüpata.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek pidi pikalt oma katset ootama kaugushüppe tõttu ja nüüd oligi kuulda latikolinat. 1.99 veel ei alistunud, aga ilmselt ta sellest siiski jagu saab.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo grupis on latil 1.93, ületajaid pole siiani.

Märt Roosna, Birmingham: Liidrite grupis saavad 1.96st jagu Warner, Kasjanov ja Ziemek. Kuna teised jätsid selle kõrguse vahele, siis pannakse latile 1.99.

Märt Roosna, Birmingham: Ja ongi kõik Sintnicolaasi jaoks. Kirja jääb 1.90 ja temal läheb nüüd medalite püüdmine küll raskeks. Aga näis, mida teised suudavad.

Märt Roosna, Birmingham: Sintnicolaas ajab ka teisel katsel 1.93 üsna kindlalt maha.

Märt Roosna, Birmingham: Mayer ja Kasjanov saavad ka 1.93st jagu.

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek saab 1.93st üle, Nicolaas ajab maha.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo grupis on 1.87 kirjas Gadol, Doležalil ja Distelbergeril.

Märt Roosna, Birmingham: Ka Sintnicolaas ületab 1.90. Kui mees nii jätkab, siis võib ta samuti Uibole väga keeruliseks vastaseks osutuda.

Märt Roosna, Birmingham: Warner ajab end algkõrgusest 190-st üle.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo grupis on Gado ja Distelberger ületanud 1.84. Kardan, et kui eestlane alustab, siis peab ta sisuliselt terve võistluse üsna üksi tegema.

Märt Roosna, Birmingham: Vabandust, Nicolaas jättis 1.84 vahele ja ületas 1.87.

Märt Roosna, Birmingham: Sintnicolaas ületab ka 1.84.

Märt Roosna, Birmingham: Kurt Felix on võistluse katkestanud, seega kokku hüppab 11 meest ja Uibo grupis vaid 5.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo algkõrgus on koguni 2.02.

Märt Roosna, Birmingham: Sintnicolaas ületab algkõrguse 1.81 kindlalt.

Märt Roosna, Birmingham: Ja läheb lahti! Publikut on Arena Birminghamis rohkem kui hommikul, kuid täiemaja ehk 7500 inimest siiski ei ole.

Märt Roosna, Birmingham: Nüüd on kohal ka treener Petros Kyprianou, keda hommikupoolsel sessioonil veel polnud, ja Uibo saab iga katse järel tagasisidet.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo näitab soojenduskatsete ajal kohtunikele: kõrgemale! Latt tõusebki kõrgemale. Raske öelda, kui palju peal oli, no ikka üle kahe meetri vast. Ja Uibo lendab kergelt üle lati.

Märt Roosna, Birmingham: Ilmnes üks ebameeldiv asjaolu. Nimelt on kõrgushüppe ja kohe algava meeste kaugushüppe hoojooksud risti ning kuna Uibol on pikk hoojooks, siis peab ta hoolikalt vaatama enne proovihüppele minekut ega mõnda kaugushüppajat talle külje pealt sisse ei tule.

Märt Roosna, Birmingham: Schippers siiski mahtus täna õhtul peetavasse naiste 60 meetri jooksu finaali.

Märt Roosna, Birmingham: Mitmevõistlejad toodi nüüd soojenduskatseteks areenile.

Märt Roosna, Birmingham: Seitsmevõistlejate kõrgushüpe toimub üsna huvitavas formaadis, nimelt on moodustatud kaks kuueliikmelist gruppi. See tähendab, et võistlus tuleb väga lühike ja pausid ei pruugi olla kuigi pikad.

Märt Roosna, Birmingham: Alanud on ka naiste 60 meetri jooksu poolfinaalid. Esimeses jooksus ei mahtunud hollandlanna Dafne Schippers kahe hulka, kes otse edasi pääsevad.

Märt Roosna, Birmingham: Tundub, et naiste viievõistluses on säravamad medalid juba enne viimast ala jagatud. Igatahes minu kõrval istuv Austria ajakirjanik otsis juba lipu välja.

Märt Roosna, Birmingham: Vahepeal sattusin rääkima Maicel Uibole Birminghamis kaasa elavate eestlastega. Nad olid rahul hea algusega, kuid natuke kripeldas neil hingel kuulitõuge. Soojendusel lendas kuul ka 15 meetri joonele.

Märt Roosna, Birmingham: Naiste 60 meetri tõkkejooksu eelringis näitas võimu ameeriklanna Kendra Harrison - 7,77! Susanna Kalluri siserekordist jäi puudu veel üheksa sajandikku.

Märt Roosna, Birmingham: Austerlanna Ivona Dadicil on kirjas kahe vooru järel 6.29 ja Johnson-Thompsonile kaotab ta 68 punktiga. Kui nii jääb, siis on briti võit peaaegu kindel.

Märt Roosna, Birmingham: Viievõistluse kaugushüpet juhib avavooru järel Johnson-Thompson 6.50ga.

Märt Roosna, Birmingham: Mida siis seitsmevõistluse kõrgushüppest oodata? Maicel Uibo peab nüüd oma trumbid hästi välja käima. Ta siserekord on 2.15 ja väljas on ületanud ka 2.18. 2.15 on ta ületanud ka tänavu. Kevin Mayeri rekord on 2.10, hooaja tippmark 2.00. Kazmirekil vastavalt 2.09 ja 2.04. Warneri siserekord on 2.00, tänavu pole ta kõrgust hüpanud. Rekordiseeriates ületasid mehed vastavalt 2.10, 2.03 ja 2.00. Tõehetk on Eelco Sintnicolaasi jaoks: ta rekord on 2.08, kuid tänavu pole suutnud enamat 1.86st.

Märt Roosna, Birmingham: Läheb lahti naiste viievõistluse kaugushüpe. Seis on seal tõesti ülipõnev, seitse naist 71 punkti sees.

Märt Roosna, Birmingham: Huvilistele natuke faktipuru sise-MMi seitsmevõistluse kohta. Kõige tagasihoidlikuma tulemusega võideti kuld 2006. aastal, kui sakslasele Andre Niklausile piisas 6192 punktist. Kõige suurem vahe esimese ja teise vahel oli 2012. aastal, kui Ashton Eaton kogus tänaseni kehtiva maailmarekordi 6645 ja edestas Aleksei Kasjanovit 574 punktiga. Eaton on võitunud kolm sise-MMi, Bryan Clay ja Roman Šebrle kaks. Erki Noolel on sise-MMilt ette näidata kaks hõbedat. Aastal 1999 kogus ta 6374 silma (Sebastian Chmara võitis 6386ga) ja kaks aastat varem 6213.

Märt Roosna, Birmingham: Hea uudis: lennureisi ajal kaotsi läinud teibad ka ilusasti Londonist Birminghami jõudnud ning selle taha ei tohiks Maicel Uibol midagi jääda.

Märt Roosna, Birmingham: Õhtune programm algab kell 20 naiste viievõistluse kaugushüppega. Maicel Uibo ja teised seitsmevõistlejad tulevad kõrgushüppeks areenile tagasi 21.45. Täna selgub neli maailmameistrit: naiste viievõistluses, kuulitõukes ja 60 meetri jooksus ning meeste kaugushüppes.

Märt Roosna, Birmingham: Maicel Uibo kommentaar: "60 meetri jooksus läks korralik aeg reaktsiooni nahka. Jooks ise oli hea. Kaugus tuli hästi välja. Kuulis esimene oli kindla peale tõuge. Teisi läksin vähe riskima. Ei õnnestunud. Üldiselt olen siiamaani rahul. Keskendun omadele asjadele. Teisi ei jälgi. Nüüd kerge massaaž ja õhtuks valmis. Petros (Uibo juhendaja Petros Kyprianou - M. R.) peaks ka jõudma kõrguse ajaks kohale."

Märt Roosna, Birmingham: Naiste viievõistluse kuulitõuke võitis 15.52ga Antoinette Nana Djimou. Koguni seitse sportlast mahub kolme ala järel 71 punkti sisse.

Märt Roosna, Birmingham: Sintnicolaas koguks rekordiseeria tulemusi korrates 6231 punkti. Aga väheusutav, et ta seda suudab. Rekordseeria tulemused: 2.02, 7,91, 5.40, 2.38,73. Tänavu tehtud seitsmevõistluses hüppas ta kõrgust vaid 1.86 ja jooksis 1000 meetrit 2.48ga. Seega tema võiks olla Uibole igati jõukohane vastane.

Märt Roosna, Birmingham: Maicel Uibo võimetest võiks anda täpsema pildi tänavu tehtud 6039 punkti seeria. Kui mees hüppaks taas kõrgust 2.15, jookseks tõkkeid 8,37, ületaks teibaga 5.20 ja tiirutaks viis halliringi ajaga 2.40,95, oleks lõpptulemuseks 6143. Ehk kanadalase ja sakslase edestamiseks peaks ta kuskil end ületama või nemad kuskil veidi põruma. See on reaalne hetkeseis. Aga milleks on võimelised teised?

Märt Roosna, Birmingham: Väga võrdselt liiguvad Kazmirek ja Warner. Kui Kazmirek teeb edaspidi samu tulemusi nagu rekordiseerias (2.03; 8,07; 5.20; 2.39,51), siis kogub ta 6218 silma. Ja Warner saaks kokku rekordgraafikut kopeerides (2.00; 7,70; 4.60; 2.37,98) 6217!

Märt Roosna, Birmingham: Kui Mayer teeb edaspidi samu tulemusi, kui ta tegi rekordiseerias (2.10; 7,88; 5.40; 2.41,08), siis oleks ta lõpptulemus 6518. Samas nii tõkkes kui ka teibas peaks olema varu, on ta ju tänavu ületanud 5.60.

Märt Roosna, Birmingham: Hommikust võistlusprogrammi jääb lõpetama naiste viievõistluse kuulitõuge. Õhtune programm algab Eesti aja järgi kell 20, seitsmevõistluse kõrgushüpe kell 21.45. Kuna nüüd on veidi rahulik hetk, siis kohe teeme väikesed arvutused, mis näitavad täpselt, mis punktisummade poole seitsmevõistlejad liiguvad.

Märt Roosna, Birmingham: Naiste viievõistlust juhib kahe ala järel 2167 punktiga britt Katarina Johnson-Thompson, kes jooksis 60 meetrit tõkkeid 8,36ga ja hüppas kõrgust 1.91.

Märt Roosna, Birmingham: Ma arvan, et medalimängus on lisaks Mayerile Warner, Kazmirek ja Uibo. Kui Uibo suudab teha ilusa kõrgushüppe ja hea teise päeva, siis võiks tulemus olla üle 6150 punkti. Esialgu annaks aga veel eelise Warnerile ja Kazmirekile. Maha ei saa kanda ka tugevat teise päeva meest Sintnicolaasi.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo hoiab kolme ala järel 2473 punktiga kaheksandat kohta. Isikliku rekordi graafikut edestab ta 30 silmaga.

Märt Roosna, Birmingham: Parandan end: Uibo avakatse oli ikka 14.30.

Märt Roosna, Birmingham: Mayer võtab end suurmeistri kombel viimaseks katseks kokku - 15.67! Mees möirgab kõvasti, sest päästis oma hea seeria selle sooritusega.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo kolmas katse on 14.19. Hea stabiilne seeria. Kirja läheb 14.30.

Märt Roosna, Birmingham: Ziemek parandas õige napilt ja tulemus 13.48 kukutab ta võimalusi kõvasti.

Märt Roosna, Birmingham: Warnerile jääb 14.90. No seda on niigi palju. Sintnicolaasi lõpptulemuseks on 14.09 ja Kasjanovil 14.16. Mida suudavad viimasel katsel Uibo, Ziemek ja Mayer?

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek näitab head närvi. Kolmandal katsel lisab tulemusele meetri - 14.55.

Märt Roosna, Birmingham: Nüüd laseb kehast puraka välja Lindon Victor - 15.54. Paraku mängis ta kaugushüppes juba võimalused maha. Hoopis olulisem on Mayeri teine katse. Prantslane saab tulemuse kirja (14.49), kuid see ei vasta ta võimetele.

Märt Roosna, Birmingham: Uibol teisel katsel ei paranda - 14.01.

Märt Roosna, Birmingham: Warner ei paranda. Hetkel tundub, et Mayer läheb kulla järele, ülejäänud medalite eest võistlevad Warner, Kazmirek ja Uibo. Maha ei tõmbaks veel ka Sintnicolaasi. Keeruline seis on Ziemekil, kel kirjas vaid 13.45.

Märt Roosna, Birmingham: Doležal lennutab kuuli 14.82. Korralik rekord noore mehe jaoks. Kasjano saab pisut lisa, 14.16.

Märt Roosna, Birmingham: Mayer avavoorus tulemust kirja ei saanud. Teises voorus saab märki maha Kazmirek, kuid 13.54 teda ei rahulda.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo edestab isikliku rekordi graafikut nüüd 30 punktiga.

Märt Roosna, Birmingham: Nüüd on sel alal pinged maas ja saab riskeerida.

Märt Roosna, Birmingham: Uibolt igati hea sissejuhatus: 14.30.

Märt Roosna, Birmingham: Warner tõukab isikliku rekordi 14.90 ja läheb liidriks.

Märt Roosna, Birmingham: Kuulitõuge on alanud. Felixil on kirjas 14.35, Doležalil 14.17, Sintnicolaasil 14.07, Kasjanovil 14.03 ja Gadol 13.61. Kazmirek sai avakatsel nulli.

Märt Roosna, Birmingham: Kuulitõuge algab Eesti aja järgi kell 14.00. Uibol on kuulitõukes olnud mitmeid ebaõnnestumisi, kuid viimastel võistlustel on ta kenasti tulemused kirja saanud ja talvel viis pöördega tõukav mitmevõistleja oma siserekordi 14.53ni.

Märt Roosna, Birmingham: Kaugushüppe lõplikud tulemused: Kazmirek 7.68, Mayer 7.55, Kasjanov 7.43, Uibo 7.41, Warner 7.39, Distelberger 7.35, Gado 7.26, Ziemek 7.21, Sintnicolaas 7.15, Doležal 7.04, Felix 6.93, Victor 5.55. Punktiseis kahe ala järel: 1. Warner 1885, 2. Mayer 1883, 3. Kasjanov 1818, 4. Kazmirek 1810, 5. Distelberger 1805, 6. Ziemek 1786, 7. Gado 1762, 8. Sintnicolaas 1747, 9. Uibo 1726, 10. Doležal 1691, 11. Felix 1606, 12. Victor 1381.

Märt Roosna, Birmingham: Kriipsu võib peale tõmmata ka Victorile, kes saab kolmanda katsega tulemuse kirja, kuid vaid 5.55.

Märt Roosna, Birmingham: Mayer püstitab rekordi ka kaugushüppes 7.55!

Märt Roosna, Birmingham: Hetkel on Uibo tõusnud kaheksandaks, täpsem punktiseis kohe, kui kaugushüpe on lõppenud.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo teeb umbes sama hea hüppe, kuid seekord astus kuue sentimeetri võrra üle.

Märt Roosna, Birmingham: Felixile jääb tagasihoidlik 6.93. Gadole 7.26. Nüüd Uibo...

Märt Roosna, Birmingham: Kolmas voor. Warner ei paranda, jääb 7.39. Kazmirek hüppas 7.18, kirja läheb 7.68. Doležalile jääb 7.04.

Märt Roosna, Birmingham: Kui isikliku rekordi graafikule jääb Uibo 3 punktiga alla, siis hooaja tippmargi seeriat edestab ta 82 silmaga.

Märt Roosna, Birmingham: Victor mängib ohtlikku mängu, ka teisel katsel tervitab Grenada meest punane lipp.

Märt Roosna, Birmingham: Kasjanov saab samuti teisel katsel tulemuse kirja 7.43. Ziemekil on kahe vooru järel kirjas vaid 7.09, Sintnicolaasil 7.01. Mayeri teisel katsel on pikkust 7.36.

Märt Roosna, Birmingham: Rekordigraafikule kaotab Uibo nüüd kolme punktiga, kuid seal on tal järgnevates alades kindlasti korralikult arenguvaru. Julgen öelda, et Uibo liigub graafikus 6100+.

Märt Roosna, Birmingham: See on mehe uus isiklik siserekord. Seekord oli õnne kõvasti, pakku tabas ta ideaalselt. Suurepärane algus võistlusele!

Märt Roosna, Birmingham: Uibo hüppas 7.41!

Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek põrutas 7.68! Ületas senise rekordi nelja sentimeetriga ja näitas, et tagasihoidlik sprindiaeg ei tähenda, et hüppevormi poleks.

Märt Roosna, Birmingham: Kuna Uibol Birminghamis treenerit pole, aitab teda sammumärgiga võistkonna füsioterapeut Risto Jamnes. Avakatse astus Uibo üle üsna kindlalt, kolmveerand pöiast oli üle.

Märt Roosna, Birmingham: Teises voorus oluline parandus Warnerilt, kes hüppas 7.39.

Märt Roosna, Birmingham: Avavoor läbi, tulemust pole Uibol, Kasjanovil ja Victoril. Juhib Mayer 7.43ga.

Märt Roosna, Birmingham: Mayer saab kohe korraliku märgi maha - 7.43.

Märt Roosna, Birmingham: Felix sai kirja 6.93, Kasjanov sai nulli.

Märt Roosna, Birmingham: Siit kaugelt tribüünilt vaadates tundus olevat korralik õhulend, paraku astus Uibo esimese katse üle.

Märt Roosna, Birmingham: Midagi erilist rporteerida pole. Kazmirek piirdus 7.08ga, Doležal sai kirja 6.95, Gado 7.26. Nüüd Uibo.

Märt Roosna, Birmingham: Warner avab kaugushüppe 7.11ga.

Märt Roosna, Birmingham: Mida näitas esimene ala? 1) Mayer on üliheas hoos ja maailmarekord võib siiski sündida. 2) Uibo vorm pole sugugi halb. 3) Päris mitmed mehed põrusid: Felix, kindlasti on pettunud Kazmirek.

Märt Roosna, Birmingham: Järgnevad Ziemek 6,89, Distelberger 6,93, Kasjanov 6,95, Sintnicolaas 6,96, Victor 6,98. Avaala järel hoiab Uibo 11. kohta.

Märt Roosna, Birmingham: Mayer teeb võimsa jooksu ja viib rekordi 6,85ni!

Märt Roosna, Birmingham: Teises jooksus tegi Kasjanov valestardi. Teine lähe...

Märt Roosna, Birmingham: Rekordigraafikust on Uibo maas 13 punktiga, aga ta oli oluliselt kiirem, kui jaanuaris 6039 punkti kogudes.

Märt Roosna, Birmingham: Esimese jooksu võitis Warner 6,74ga, järgnesid Gado 6,99, Doležal 7,04, Kazmirek 7,15, siis Uibo 7,20 ja Felix 7,21.

Märt Roosna, Birmingham: Uibo aeg on 7,20. Korralik algus võistlusele.

Märt Roosna, Birmingham: Ja nüüd...

Märt Roosna, Birmingham: Tutvustatakse esimese jooksu osavõtjaid. Kuna Warner pole tänavu startinud, on ta aeglasemas jooksus.

Märt Roosna, Birmingham: Kahjuks Eestis võistluse otsepilti ükski kanal ei näita. ETV näitab pühapäeval Ksenija Balta võistlust. Seitsmevõistluse näitamiseks ei olnud toimetusel kuuldavasti ei eetriaega ega ressurssi. Küll aga võib üritada pilti näha BBC2 vahendusel.

Märt Roosna, Birmingham: Natuke siis kohapealt olmest ka. Korraldajad on suutnud üllatada. See, et Eesti ajakirjanikud on paigutatud istuma lae alla, pole üllatav. Aga 1,2 meetri pikkuse laua taha on tehtud "töökoht" kahele eestlasele ja ühele austerlasele. "Hea, et Peep Pahv seekord kohale ei tulnud," kõlas üks asjatundlik kommentaar. Selgituseks: Pahv ei mahuks ilmselt ka üksinda selle laua taha.

Märt Roosna, Birmingham: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/mm-kulda-jahtiv-maicel-uibo-eestlane-olen-ja-eestlaseks-jaan?id=81305405

Märt Roosna, Birmingham: Mida Uibolt siis esimestel aladel oodata? Oleks hea, kui ta jookseks 60 meetrit alla 7,20 sekundi ja hüppaks kaugust üle 7.30.

Märt Roosna, Birmingham: Tervitused Arena Birminghamilt! Esialgu on 7500 inimest mahutav spordihall päris tühi. Toome teieni seitsmevõistluse tulemused ja hoiame pilgu peal ka teistel aladel. Igaks juhuks hoiatan kohe ette, et kaks esimest ala on Maicel Uibol üsna nõrgad, seega ärge ära ehmatage, kui ta kahe ala järel on viimasel ehk 12. kohal. Peaasi, et vahe ei käriseks liiga suureks ja tal oleks võimalik hakata teiste aladega konkurente püüdma.