OTSEBLOGI | Maicel Uibo suutis ka kuuli kenasti taltsutada ja mängib MMil medalimängu

Reedel ja laupäeval selgitavad 12 meest Birminghami sise-MMil välja seitsmevõistluse maailmameistri. Delfi on võistlushallis kohal ja teeb teile sündmustest kahe päeva jooksul hea ülevaate. Võistlus algab kell 12.

Millised on meeste rekordid, mida neilt Birminghamis oodata võib ja kes peaksid kerkima poodiumile? Kohe kõigest pikemalt. Olgu vaid lühidalt öeldud, et Maicel Uibo evib meie hinnangul väikest medališanssi, kuid juba esikuuikukoht oleks tugevas konkurentsis väärt kordaminek.

60 meetri jooksus võttis oodatult alavõidu kanadalane Damian Warner 6,74 sekundiga. Väga võimsalt liikus ka prantslasest suursoosik Kevin Mayer, kes parandas isiklikku rekordit koguni kümnendiku võrra ja sai ajaks 6,85. Stardis teistest maha jäänud, kuid distantsi teisel poolel hästi liikunud Maicel Uibol viis hooaja tippmargi sel alal 7,20-ni, isiklikust rekordist jäi puudu vaid neli sajandikku. Uibo oli 11 sajandikku kiirem, kui tänavu 6039 punkti kogudes.

Avaala järel kaotab Uibo isikliku rekordi graafikule siiski 13 punktiga ja hoiab 11. kohta. Üllatuslikult jäi ta seljataha Grenada mees Kurt Felix (7,21). Temal on raske pärast sellist algust medaliheitlusse sekkuda.

Teised: Zach Ziemek 6,89, Dominik Distelberger 6,93, Aleksei Kasjanov 6,95, Eelco Sintnicolaas 6,96, Lindon Victor 6,98, Ruben Gado 6,99, Jan Doležal 7,04, Kai Kazmirek 7,15.

Kaugushüppes olid kolm suurimat võitjat Kazmirek, Mayer ja Uibo. Alavõit 7.68ga Kazmirekile. Mayer viis isikliku rekordi 7.55ni ja liigub jätkuvalt väga võimsa punktisumma poole. Isikliku rekordi (6479) graafikut edestab ta 38 punktiga. Maicel Uibo astus esimese katse üle. Teisel sai ta ideaalselt pakku tabades kirja uut siserekordit tähistava 7.41. Kolmanda katse astus ta taas üle. Kahe ala järel kaotab Uibo isikliku rekordi (6044) graafikule 3 punktiga, kuid hooaja tippmargi (6039) seeriat edestab juba 82 silmaga. Julgen öelda, et ta liigub graafikus 6100+. Kriipsu võib peale tõmmata Grenada mehele Lindon Victorile, kes kahel katsel astus üle ja viimases voorus sai kirja koolipoisi tulemuse 5.55. Seega kahe ala järel on selge, et mõlemad Grenada mehed suurt mängu ei mängi, küll aga eestlane.

Tulemused: Kazmirek 7.68, Mayer 7.55, Kasjanov 7.43, Uibo 7.41, Warner 7.39, Distelberger 7.35, Gado 7.26, Ziemek 7.21, Sintnicolaas 7.15, Doležal 7.04, Felix 6.93, Victor 5.55.

Punktiseis kahe ala järel: 1. Warner 1885, 2. Mayer 1883, 3. Kasjanov 1818, 4. Kazmirek 1810, 5. Distelberger 1805, 6. Ziemek 1786, 7. Gado 1762, 8. Sintnicolaas 1747, 9. Uibo 1726, 10. Doležal 1691, 11. Felix 1606, 12. Victor 1381.

Kuulitõuke järel tundub lõplikult, et kuldmedal riputatakse Mayeri kaela, teiste medalite eest võitlevad eelkõige Kai Kazmirek ja Damian Warner, kuid ka Maicel Uibo ja päris maha ei julge veel kriipsutada Eelco Sintnicolaasi võimalusi. Mayer põrutas viimases voorus 15.67 ja võttis alavõidu. Warner viis oma margi 14.90ni ja Kazmirek 14.55ni. Maicel Uibo tegi stabiilse seeria: 14.30, 14.01, 14.19. Nüüd juhib ta rekordiseeriat 30 punktiga.

Tulemused: Mayer 15.67, Victor 15.54, Warner 14.90, Doležal 14.82, Kazmirek 14.55, Felix 14.39, Uibo 14.30, Kasjanov 14.16, Sintnicolaas 14.09, Gado 13.61, Ziemek 13.48, Distelberger 13.04

Seis kolme ala järel: 1. Mayer 2714, 2. Warner 2669, 3. Kazmirek 2572, 4. Kasjanov 2556, 5. Ziemek 2483, 6. Sintnicolaas 2481, 7. Distelberger 2475, 8. Uibo 2473, 9. Doležal 2470, 10. Gado 2466, 11. Felix 2358, 12. Victor 2204.

Otseblogi all on iga mehe võimaluste kohta põhjalik ülevaade.

Birminghami MM Märt Roosna, Birmingham: Maicel Uibo kommentaar: "60 meetri jooksus läks korralik aeg reaktsiooni nahka. Jooks ise oli hea. Kaugus tuli hästi välja. Kuulis esimene oli kindla peale tõuge. Teisi läksin vähe riskima. Ei õnnestunud. Üldiselt olen siiamaani rahul. Keskendun omadele asjadele. Teisi ei jälgi. Nüüd kerge massaaž ja õhtuks valmis. Petros (Uibo juhendaja Petros Kyprianou - M. R.) peaks ka jõudma kõrguse ajaks kohale." Märt Roosna, Birmingham: Naiste viievõistluse kuulitõuke võitis 15.52ga Antoinette Nana Djimou. Koguni seitse sportlast mahub kolme ala järel 71 punkti sisse. Märt Roosna, Birmingham: Sintnicolaas koguks rekordiseeria tulemusi korrates 6231 punkti. Aga väheusutav, et ta seda suudab. Rekordseeria tulemused: 2.02, 7,91, 5.40, 2.38,73. Tänavu tehtud seitsmevõistluses hüppas ta kõrgust vaid 1.86 ja jooksis 1000 meetrit 2.48ga. Seega tema võiks olla Uibole igati jõukohane vastane. Märt Roosna, Birmingham: Maicel Uibo võimetest võiks anda täpsema pildi tänavu tehtud 6039 punkti seeria. Kui mees hüppaks taas kõrgust 2.15, jookseks tõkkeid 8,37, ületaks teibaga 5.20 ja tiirutaks viis halliringi ajaga 2.40,95, oleks lõpptulemuseks 6143. Ehk kanadalase ja sakslase edestamiseks peaks ta kuskil end ületama või nemad kuskil veidi põruma. See on reaalne hetkeseis. Aga milleks on võimelised teised? Märt Roosna, Birmingham: Väga võrdselt liiguvad Kazmirek ja Warner. Kui Kazmirek teeb edaspidi samu tulemusi nagu rekordiseerias (2.03; 8,07; 5.20; 2.39,51), siis kogub ta 6218 silma. Ja Warner saaks kokku rekordgraafikut kopeerides (2.00; 7,70; 4.60; 2.37,98) 6217! Märt Roosna, Birmingham: Kui Mayer teeb edaspidi samu tulemusi, kui ta tegi rekordiseerias (2.10; 7,88; 5.40; 2.41,08), siis oleks ta lõpptulemus 6518. Samas nii tõkkes kui ka teibas peaks olema varu, on ta ju tänavu ületanud 5.60. Märt Roosna, Birmingham: Hommikust võistlusprogrammi jääb lõpetama naiste viievõistluse kuulitõuge. Õhtune programm algab Eesti aja järgi kell 20, seitsmevõistluse kõrgushüpe kell 21.45. Kuna nüüd on veidi rahulik hetk, siis kohe teeme väikesed arvutused, mis näitavad täpselt, mis punktisummade poole seitsmevõistlejad liiguvad. Märt Roosna, Birmingham: Naiste viievõistlust juhib kahe ala järel 2167 punktiga britt Katarina Johnson-Thompson, kes jooksis 60 meetrit tõkkeid 8,36ga ja hüppas kõrgust 1.91. Märt Roosna, Birmingham: Ma arvan, et medalimängus on lisaks Mayerile Warner, Kazmirek ja Uibo. Kui Uibo suudab teha ilusa kõrgushüppe ja hea teise päeva, siis võiks tulemus olla üle 6150 punkti. Esialgu annaks aga veel eelise Warnerile ja Kazmirekile. Maha ei saa kanda ka tugevat teise päeva meest Sintnicolaasi. panda: Tundub, et hetkel siis sakslane ja uibo pronksile või mis? Raul Ojassaar: Vahelduseks üks omapärane juhtum 400 meetri eeljooksudest:http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/maailm/ajalooline-pretsedent-birminghami-sise-mmil-diskvalifitseeriti-meeste-400-meetris-kogu-eeljooks?id=81316881 Märt Roosna, Birmingham: Uibo hoiab kolme ala järel 2473 punktiga kaheksandat kohta. Isikliku rekordi graafikut edestab ta 30 silmaga. Märt Roosna, Birmingham: Parandan end: Uibo avakatse oli ikka 14.30. Märt Roosna, Birmingham: Mayer võtab end suurmeistri kombel viimaseks katseks kokku - 15.67! Mees möirgab kõvasti, sest päästis oma hea seeria selle sooritusega. Märt Roosna, Birmingham: Uibo kolmas katse on 14.19. Hea stabiilne seeria. Kirja läheb 14.30. Märt Roosna, Birmingham: Ziemek parandas õige napilt ja tulemus 13.48 kukutab ta võimalusi kõvasti. Märt Roosna, Birmingham: Warnerile jääb 14.90. No seda on niigi palju. Sintnicolaasi lõpptulemuseks on 14.09 ja Kasjanovil 14.16. Mida suudavad viimasel katsel Uibo, Ziemek ja Mayer? Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek näitab head närvi. Kolmandal katsel lisab tulemusele meetri - 14.55. Märt Roosna, Birmingham: Nüüd laseb kehast puraka välja Lindon Victor - 15.54. Paraku mängis ta kaugushüppes juba võimalused maha. Hoopis olulisem on Mayeri teine katse. Prantslane saab tulemuse kirja (14.49), kuid see ei vasta ta võimetele. Märt Roosna, Birmingham: Uibol teisel katsel ei paranda - 14.01. Märt Roosna, Birmingham: Warner ei paranda. Hetkel tundub, et Mayer läheb kulla järele, ülejäänud medalite eest võistlevad Warner, Kazmirek ja Uibo. Maha ei tõmbaks veel ka Sintnicolaasi. Keeruline seis on Ziemekil, kel kirjas vaid 13.45. Märt Roosna, Birmingham: Doležal lennutab kuuli 14.82. Korralik rekord noore mehe jaoks. Kasjano saab pisut lisa, 14.16. Märt Roosna, Birmingham: Mayer avavoorus tulemust kirja ei saanud. Teises voorus saab märki maha Kazmirek, kuid 13.54 teda ei rahulda. Märt Roosna, Birmingham: Uibo edestab isikliku rekordi graafikut nüüd 30 punktiga. Märt Roosna, Birmingham: Nüüd on sel alal pinged maas ja saab riskeerida. Märt Roosna, Birmingham: Uibolt igati hea sissejuhatus: 14.30. Märt Roosna, Birmingham: Warner tõukab isikliku rekordi 14.90 ja läheb liidriks. Märt Roosna, Birmingham: Kuulitõuge on alanud. Felixil on kirjas 14.35, Doležalil 14.17, Sintnicolaasil 14.07, Kasjanovil 14.03 ja Gadol 13.61. Kazmirek sai avakatsel nulli. Märt Roosna, Birmingham: Kuulitõuge algab Eesti aja järgi kell 14.00. Uibol on kuulitõukes olnud mitmeid ebaõnnestumisi, kuid viimastel võistlustel on ta kenasti tulemused kirja saanud ja talvel viis pöördega tõukav mitmevõistleja oma siserekordi 14.53ni. Märt Roosna, Birmingham: Kaugushüppe lõplikud tulemused: Kazmirek 7.68, Mayer 7.55, Kasjanov 7.43, Uibo 7.41, Warner 7.39, Distelberger 7.35, Gado 7.26, Ziemek 7.21, Sintnicolaas 7.15, Doležal 7.04, Felix 6.93, Victor 5.55. Punktiseis kahe ala järel: 1. Warner 1885, 2. Mayer 1883, 3. Kasjanov 1818, 4. Kazmirek 1810, 5. Distelberger 1805, 6. Ziemek 1786, 7. Gado 1762, 8. Sintnicolaas 1747, 9. Uibo 1726, 10. Doležal 1691, 11. Felix 1606, 12. Victor 1381. Märt Roosna, Birmingham: Kriipsu võib peale tõmmata ka Victorile, kes saab kolmanda katsega tulemuse kirja, kuid vaid 5.55. Märt Roosna, Birmingham: Mayer püstitab rekordi ka kaugushüppes 7.55! Märt Roosna, Birmingham: Hetkel on Uibo tõusnud kaheksandaks, täpsem punktiseis kohe, kui kaugushüpe on lõppenud. Märt Roosna, Birmingham: Uibo teeb umbes sama hea hüppe, kuid seekord astus kuue sentimeetri võrra üle. Märt Roosna, Birmingham: Felixile jääb tagasihoidlik 6.93. Gadole 7.26. Nüüd Uibo... Märt Roosna, Birmingham: Kolmas voor. Warner ei paranda, jääb 7.39. Kazmirek hüppas 7.18, kirja läheb 7.68. Doležalile jääb 7.04. Märt Roosna, Birmingham: Kui isikliku rekordi graafikule jääb Uibo 3 punktiga alla, siis hooaja tippmargi seeriat edestab ta 82 silmaga. Märt Roosna, Birmingham: Victor mängib ohtlikku mängu, ka teisel katsel tervitab Grenada meest punane lipp. Märt Roosna, Birmingham: Kasjanov saab samuti teisel katsel tulemuse kirja 7.43. Ziemekil on kahe vooru järel kirjas vaid 7.09, Sintnicolaasil 7.01. Mayeri teisel katsel on pikkust 7.36. Märt Roosna, Birmingham: Rekordigraafikule kaotab Uibo nüüd kolme punktiga, kuid seal on tal järgnevates alades kindlasti korralikult arenguvaru. Julgen öelda, et Uibo liigub graafikus 6100+. Märt Roosna, Birmingham: See on mehe uus isiklik siserekord. Seekord oli õnne kõvasti, pakku tabas ta ideaalselt. Suurepärane algus võistlusele! Märt Roosna, Birmingham: Uibo hüppas 7.41! Märt Roosna, Birmingham: Kazmirek põrutas 7.68! Ületas senise rekordi nelja sentimeetriga ja näitas, et tagasihoidlik sprindiaeg ei tähenda, et hüppevormi poleks. Märt Roosna, Birmingham: Kuna Uibol Birminghamis treenerit pole, aitab teda sammumärgiga võistkonna füsioterapeut Risto Jamnes. Avakatse astus Uibo üle üsna kindlalt, kolmveerand pöiast oli üle. Märt Roosna, Birmingham: Teises voorus oluline parandus Warnerilt, kes hüppas 7.39. Märt Roosna, Birmingham: Avavoor läbi, tulemust pole Uibol, Kasjanovil ja Victoril. Juhib Mayer 7.43ga. Märt Roosna, Birmingham: Mayer saab kohe korraliku märgi maha - 7.43. Märt Roosna, Birmingham: Felix sai kirja 6.93, Kasjanov sai nulli. Märt Roosna, Birmingham: Siit kaugelt tribüünilt vaadates tundus olevat korralik õhulend, paraku astus Uibo esimese katse üle. Märt Roosna, Birmingham: Midagi erilist rporteerida pole. Kazmirek piirdus 7.08ga, Doležal sai kirja 6.95, Gado 7.26. Nüüd Uibo. Märt Roosna, Birmingham: Warner avab kaugushüppe 7.11ga. Märt Roosna, Birmingham: Mida näitas esimene ala? 1) Mayer on üliheas hoos ja maailmarekord võib siiski sündida. 2) Uibo vorm pole sugugi halb. 3) Päris mitmed mehed põrusid: Felix, kindlasti on pettunud Kazmirek. Märt Roosna, Birmingham: Järgnevad Ziemek 6,89, Distelberger 6,93, Kasjanov 6,95, Sintnicolaas 6,96, Victor 6,98. Avaala järel hoiab Uibo 11. kohta. Märt Roosna, Birmingham: Mayer teeb võimsa jooksu ja viib rekordi 6,85ni! Märt Roosna, Birmingham: Teises jooksus tegi Kasjanov valestardi. Teine lähe... Märt Roosna, Birmingham: Rekordigraafikust on Uibo maas 13 punktiga, aga ta oli oluliselt kiirem, kui jaanuaris 6039 punkti kogudes. Märt Roosna, Birmingham: Esimese jooksu võitis Warner 6,74ga, järgnesid Gado 6,99, Doležal 7,04, Kazmirek 7,15, siis Uibo 7,20 ja Felix 7,21. Märt Roosna, Birmingham: Uibo aeg on 7,20. Korralik algus võistlusele. Märt Roosna, Birmingham: Ja nüüd... Märt Roosna, Birmingham: Tutvustatakse esimese jooksu osavõtjaid. Kuna Warner pole tänavu startinud, on ta aeglasemas jooksus. Märt Roosna, Birmingham: Kahjuks Eestis võistluse otsepilti ükski kanal ei näita. ETV näitab pühapäeval Ksenija Balta võistlust. Seitsmevõistluse näitamiseks ei olnud toimetusel kuuldavasti ei eetriaega ega ressurssi. Küll aga võib üritada pilti näha BBC2 vahendusel. Märt Roosna, Birmingham: Natuke siis kohapealt olmest ka. Korraldajad on suutnud üllatada. See, et Eesti ajakirjanikud on paigutatud istuma lae alla, pole üllatav. Aga 1,2 meetri pikkuse laua taha on tehtud "töökoht" kahele eestlasele ja ühele austerlasele. "Hea, et Peep Pahv seekord kohale ei tulnud," kõlas üks asjatundlik kommentaar. Selgituseks: Pahv ei mahuks ilmselt ka üksinda selle laua taha. Märt Roosna, Birmingham: http://sport.delfi.ee/news/kergejoustik/eesti/mm-kulda-jahtiv-maicel-uibo-eestlane-olen-ja-eestlaseks-jaan?id=81305405 Märt Roosna, Birmingham: Mida Uibolt siis esimestel aladel oodata? Oleks hea, kui ta jookseks 60 meetrit alla 7,20 sekundi ja hüppaks kaugust üle 7.30. Märt Roosna, Birmingham: Tervitused Arena Birminghamilt! Esialgu on 7500 inimest mahutav spordihall päris tühi. Toome teieni seitsmevõistluse tulemused ja hoiame pilgu peal ka teistel aladel. Igaks juhuks hoiatan kohe ette, et kaks esimest ala on Maicel Uibol üsna nõrgad, seega ärge ära ehmatage, kui ta kahe ala järel on viimasel ehk 12. kohal. Peaasi, et vahe ei käriseks liiga suureks ja tal oleks võimalik hakata teiste aladega konkurente püüdma.

Maicel Uibo – must hobune

Riik: Eesti

Vanus: 25

Rekord: 6044

Hooaja tippmark: 6039

Delfi ennustus: 6050 – 6150

Kommentaar: Eestlane on kahtlemata võistluse must hobune. Soosikuks pole teda põhjust pidada, sest viimastelt tiitlivõistlustelt puudub tal arvestatav tulemus. Samas tegi suhteliselt tavapärase seeriaga tulemuse, mis jäi isiklikust rekordist vaid viie punkti kaugusele. Kõigi märkide põhjal peaks praegu olema paremas vormis. Hiljem tõukas ta kuuli 14.53, jooksis 60 meetrit 7,28ga ja 60 meetrit tõkkeid 8,27ga. Isiklik rekord oleks juba kordaminek.

Hooaja tippmargi seeria: 7,31 - 7.23 - 13.94 - 2.15 / 8,37 - 5.20 – 2.40,95.

Rekordiseeria: 7,16 - 7.37 - 13.77 - 2.12 / 8,25 - 5.05 – 2.43,06.

Maicel Uibo: „Igal võistlusel, kus osalen, lähen ikkagi võitma. Sportlasena ei saa ju olla väiksemat eesmärki. Ma ju ei ütle, et lähen 21., 11. või neljandat kohta saama. Arvangi reaalselt, et sügaval sisimas sportlasel seda mõtet ei tohiks olla. Et näe, seitsmes on ilus koht, lähen seda püüdma. Nii ei tohiks mõelda. Medalile võivad kandideerida kõik 12 meest. Usun, et poodiumile jõudmiseks tuleb teha umbes 6200 punkti.”

Kevin Mayer – ülivõimas suursoosik

Riik: Prantsusmaa

Vanus: 26

Rekord: 6479

Hooaja tippmark: puudub

Delfi ennustus: 6450 – 6550

Kommentaar: Viis tänavu 60 meetri tõkkesprindis margi 7,79 sekundini ja teivashüppes isikliku rekordi koguni 5.60-ni (hiljuti ületas treeningul kuue sammuga 4.80). Tema teisele päevale pole kellelgi midagi vastu panna, kuldmedal on prantslasele broneeritud. Kui ta just kuskil nulli ei saa... Isikliku rekordi püstitas mullu Belgradis Euroopa meistriks tulles. Toonane seeria: 6,95 - 7.54 - 15.66 - 2.10 / 7,88 - 5.40 – 2.41,08. Mehe isiklike rekordite summa on 11 punkti enam kui Ashton Eatoni maailmarekord 6645, kuid šanss ameeriklase imetulemust ohustada on siiski väga väike. Seitset täistabamust (rekordid: 6,95-7.65-15.97-2.10-7,79-5.60-2.37,30) oodata oleks liiga palju ja komistamisvaru pole tal rekordit rünnates mitte kuskil.

Kevin Mayer: „Ma pole selleks võistluseks kuidagi eriliselt valmistunud, tulin siia ühe eesmärgiga – tõeliselt nautida seda spordiala. On suurepärane, kui sul pole vigastusi ja saad anda endast parima. Suurvõistlusel on alati palju ohtlikke konkurente. Kai Kazmirek võib olla väga ohtlik. Ashton on meie jaoks väga suur inspiratsiooniallikas. Kuna ta siin ise ei võistle, siis teda ma edestada ei saa, küll aga saan lüüa tema tulemusi. Usun, et ühel päeval on tema rekordite ületamine võimalik.”

Damian Warner – tugev pretendent medalile

Riik: Kanada

Vanus: 28

Rekord: 6129

Hooaja tippmark: puudub

Delfi ennustus: 6100 - 6200

Kommentaar: Maailma kiireim mitmevõistleja! Londoni MMil kimbutas teda noroviirus ja mees oli Janek Õiglase järel viies. Tänavu on jooksnud 60 meetrit tõkkeid 7,73 sekundiga ja hüpanud kaugust 7.53. Isikliku rekordi seeria: 6,75 - 7.31 - 13.86 – 2.00 – 7,70 - 4.60 – 2.37,98. Mitmel alal on ka rekordiseerias varu, näiteks kõrgushüppes on mehe absoluutne mark 2.09.

Eelco Sintnicolaas – suur küsimärk

Riik: Holland

Vanus: 30

Rekord: 6372

Hooaja tippmark: 5904

Delfi ennustus: 6000 – 6100 või katkestab

Kommentaar: Võimas isiklik rekord pärineb 2013. aasta sise-EMi triumfist. Samas on viimasel ajal olnud aina vigastustega kimpus ja koguni kolmel viimasel tiitlivõistluse kümnevõistlusel on katkestanud. Et tõmbaks kohe kriipsu peale? Seda ka ei saa teha, sest mullu viis Götzises kümnevõistluse rekordi 8532 punktini. Igal juhul suur küsimärk. Tänavu kogus ta 5904 punkti. Toonane seeria: 7,02 - 6.87 - 14.48 – 1.86 – 7,98 - 5.41 – 2.48.32. Võrdluseks isiklikud rekordid: 6,88-7.65-14.86-2.08-7,88-5.52-2.38,73. Tundub, et tippvormis ei ole. Suured küsimärgid on kaugushüpe, kõrgushüpe ja mehe tervis.

Kai Kazmirek – kas jõudis vormi?

Riik: Saksamaa

Vanus: 27

Rekord: 6173

Hooaja tippmark: 5903

Delfi ennustus: 6050 – 6150

Kommentaar: Londoni MM-pronks võistles üsna säratult Tallinnas rahvusvahelisel mitmevõistlusel, kogus kõigest 5903 silma ja edestas mitte just mäekõrguselt Hans-Christian Hausenbergi ja Karel Tilgat. Aga hiljem tehtud tulemused näitavad, et vorm on tõusuteel. Tallinna seeria: 7,16 - 7.22 - 14.36 - 2.04 – 8,25 - 4.98 – 2.46,99. Saksamaal jooksis hiljem tõkkeid juba 8,09ga ja hüppas kaugust 7.47. Kogenud sakslane oskab end vormi ajada. Aga kas ta jõudis päris isikliku rekordi tasemele?

Zach Ziemek – talendikas ameeriklane

Riik: USA

Vanus: 25

Rekord: 6173

Hooaja tippmark: 6043

Delfi ennustus: 6050 – 6150

Kommentaar: Rio de Janeiro olümpia seitsmes mees, Londoni MMil katkestas. Võimed lubaksid ei-tea-mida. Tänavune seeria: 6,89 - 7.10 - 14.02 - 2.03 – 8,08 - 5.27 – 2.49,95. Aga isiklikud rekordid on märksa vägevamad: 6,75 – 7.65 – 14.53 – 2.06 – 8,03 – 5.40 – 2.48,25.

Ettearvamatud Grenada vennad

Kurt Felix

Riik: Grenada

Vanused: 29

Rekord: 5986

Hooaja tippmark: puudub

Delfi ennustus: 5950 – 6050

Kommentaar: Tänavu on hüpanud kaugust korralikult (7.51), kuid ta 60 meetri tõkkesprint oli lahja (8,57). MMil püsib pildis kenasti kuni teivashüppeni. Sel alal on rekord 4.61 ja Felix peaks medalinõudlejate ringist kukkuma.

Lindon Victor

Riik: Grenada

Vanus: 25

Rekord: 5976

Hooaja tippmark: puudub

Delfi ennustus: 6000-6100

Kommentaar: Mehel on võimsad üksikalad, aga kas ta suudab ka seitsmevõistluses seeria kokku panna? Kui jah, võib olla võistluse üks suuremaid üllatajaid. Temalgi on teivashüpe nõrk (rekord 4.76), kuna Grenadas sellega ei tegeleta, õppima hakkas ta seda ala alles USAsse ülikooli tulles. Aga trumpe tal jagub: kuul 16.55, kõrgus 2.09, 60 meetri sprint 6,94. Kuigi Victor ja Felix kannavad erinevaid nimesid, on tegu vendadega.

Aleksei Kasjanov – kustunud vulkaan

Riik: Ukraina

Vanus: 32

Rekord: 6254

Hooaja tippmark: 6015

Delfi ennustus: 5970-6070

Kommentaar: Vanameister küll, aga aeg on ta kätte saanud. Seda õiget purakat enam jalas ei ole. Kaheksameetrisest kaugushüppes pole enam juttugi. Medaliheitlusse ei tohiks sekkuda. Hooaja tippmargi seeria: 6.92 - 7.45 - 13.78 - 2.02 / 7.80 - 4.66 - 2:46.22.

Ülejäänud osalejad

Jan Doležal (Tšehhi; 21)

6021 (Rekord ja hooaja mark): 7,01 - 7.59 - 14.31 - 1.99 – 7,96 - 4.90 – 2.49,42

Ruben Gado (Prantsusmaa; 24)

6014 (Rekord ja hooaja mark): 6,99 - 7.33 - 12.91 - 2.00 – 8.32 - 5.30 – 2.40,96

Dominik Distelberger (Austria; 27)

Rekord 6063, hooaja mark 5973: 6,93 - 7.40 - 12.84 – 1.95 – 7,96 - 4.90 – 2.40,42