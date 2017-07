Olümpiavõitja pakkus viimase 25 aasta pikima kettakaare!

Olümpiavõitja Sandra Perkovic viis Šveitsis Bellinzonas Horvaatia naiste kettaheite rekordi 71.41-ga. Tegemist on maailma viimase 25 aasta pikima kettakaarega.

Senine Horvaatia rekord 71.08 oli pärit kolme aasta tagant ja kuulus samuti Perkovici nimele.

"See on väga hea märk," sõnas Perkovic võistluse järel. "Püstitasin eelmise isikliku rekordi 2014. aastal Zürichis, kus tulin Euroopa meistriks. Lootsingi, et heidan kaugele, aga üle 71 meetri oli üllatus. Fakt, et viimasel katsel sain veel kirja ka 70.05, näitab, et olen suurepärases vormis."

Viimati heitis horvaaditarist kaugemale hiinlanna Xiao Yanling, kes sai 1992. aastal kirja 71.68.