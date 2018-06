Olümpiavõitja karm avaldus: jäin vahele, sest andsin dopingiküttidele liiga vähe altkäemaksu

1500m jooksu kolmekordne maailmameister ja olümpiavõitja Asbel Kiprop leiab, et ta jäi EPO kasutamisega vahele, sest andis dopinguküttidele liiga vähe altkäemaksu.

Keenia jooksukuulsus andis positiivse dopinguproovi eelmise aasta 27. novembril oma kodumaal võistlusvälise kontrollreidi ajal. Seejuures öeldi keenialasele juba päev varem ette, et teda tullakse kontrollima.

Kipropi sõnul küsis üks ametnik temalt uriiniproovi võtmise eel raha. Pärast analüüsi andmist olevat jooksja läinud teise tuppa oma mobiiltelefoni järele, et selle abil rahaülekanne teha.

"See on haruldane, et nad (dopingukütid) küsivad raha. Nad ei täpsustanud summat," sõnas Kiprop BBC Sportile. "Ma ei tulnud selle pealegi, et olen ohtlikus olukorras. Olin oma proovi osas kindel ega osanud midagi karta."

28-aastane keenialane on veendunud, et dopingukütid rikkusid tema proovi. "Selle minuti jooksul, kui ma magamistoas olin, tehti minu analüüsiga midagi," sõnas jooksukuulsus.

Miks Kiprop nõustus ametnikele raha andma? "Ma arvasin, et nad vajasid bensiiniraha või tahtsid minna teed jooma," selgitas olümpiavõitja.

2008. aasta Pekingi olümpiakulla sai Kiprop pärast seda, kui jooksu võitnud Rashid Ramzi jäi vahele dopingu tarvitamisega.