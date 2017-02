Jamaica 4x100 meetri teateneliku Pekingi olümpial kuldmedalile aidanud, kuid dopinguproovide järeltestimises vahele võetud Nesta Carter pöördus rahvusvahelisse spordiarbitraaži (CAS).

Carteri rohkem kui kaheksa aasta tagusest dopinguproovist leiti keelatud aine metüülheksaneamiini jälgi, mis tähendab, et kuldmedalist ilma jäämine ähvardab ka Usain Bolti, Asafa Powellit ja Michael Fraterit.

Carteri advokaat Stuart Stimpson andis CAS-i apellatsiooni sisse eile. "Dokumendid on esitatud ja tasud makstud," ütles ta.

Kui CAS otsuse jõusse jätab, kaotab Bolt ühe oma karjääri üheksast olümpiakullast. "See on südantlõhestav. Aga kui ma pean oma kuldmedali tagastama, siis pole see probleem," on Bolt öelnud.