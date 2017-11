Neljakordne sprindi olümpiamedalist sai korruptsioonisüüdistuse

Neljakordne 100 ja 200 meetri jooksu olümpiahõbe Frankie Fredericks sai Prantsusmaal korruptsioonisüüdistuse.

Süüdistuse kohaselt võttis Fredericks Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) ekspresidendi Lamine Diacki pojalt 299 300 euro suuruse altkäemaksu. Kuulus Namiibia sprinter sai sellise summa täpselt sel päeval, kui Rio de Janeiro valiti 2016. aasta suveolümpiamängude korraldajalinnaks, teatab BBC.

50-aastane Fredericks on väitnud, et ta teenis selle raha IAAFile pakutud konsultatsiooni- ja reklaamiteenuste eest ning et sellel ülekandel pole mingit seost olümpialinna skandaalse valimisega.

Suvel peatas IAAF ajutiselt Fredericksi kuulumise alaliidu nõukogusse. Endine jooksukuulsus oli ka 2024. aasta olümpia kandidaatlinnade hindamise komisjoni liige, kuid märtsis, kui korruptsioonikahtlus avalikuks tuli, astus ta sellelt kohalt tagasi.

Fredericks võitis olümpiahõbeda 100m ja 200m jooksus nii 1992. aasta Barcelona kui 1996. aasta Atlanta olümpial. 1993. aastal krooniti namiibialane 200 meetri maailmameistriks.