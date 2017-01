USA, Suurbritannia, Austraalia ja Kanada ei saada oma koondisi suvel Keenias toimuvatele U18 kergejõustiku maailmameistrivõistlustele.

Viimati teatas juulis Nairobis toimuva MM-i boikoteerimisest Kanada kergejõustikuliit, kes tõi põhjuseks Keenia kui ebaturvalise sihtkoha. MM-i asemel keskenduvad nimetatud riigid Noorte Rahvaste Ühenduste mängudele, mis toimuvad 19.-23. juulini Bahamal.

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) on varem teatanud, et tänavused U18 maailmameistrivõistlused, mis esimest korda toimusid 1999. aastal, jäävad selles vanuseklassis viimaseks. Esiteks on neid kallis korraldada ning teiseks arvab IAAF-i president Sebastian Coe, et nii suured tiitlivõistlused ei anna kuni 18-aastastele noortele midagi erilist juurde.

"Uuringud on näidanud, et 90 protsenti U18 MM-i medalistidest ei jõua kunagi täiskasvanute koondisse," ütles Coe mullu augustis. "Lisaks nägime eelmise MM-i puhul Calis (Kolumbias), et paljud koondised jäid tulemata, sest see oli liiga kallis."

Eesti kergejõustikuliidu kodulehe info kohaselt on 12.-16. juulini Keenias toimuv U18 MM endiselt meie sportlaste aastaplaanis. MM-i normatiivi on täitnud kõrgushüppes Katre Sofia Palm ja kaugushüppes Lishanna Ilves.