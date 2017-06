Multitalent Olijars abistab Läti tennisetähte ja vutikoondist

Kunagisest tõkkejooksu Euroopa valitsejast Staņislavs Olijarsist on saanud tugev taustajõud Läti jalgpallikoondisele ja tähttennisistile.

Tõkkejooksu Euroopa eksmeister Staņislavs Olijars hoolitseb nüüd hoopis Läti teiste alade tippude eest.

Noortekoondislane jalgpallis. Euroopa meister tõkkejooksus. Jalgpallikoondise ja tähttennisisti füüsilise ettevalmistuse treener.

Olgem ausad – säärast karjäärikõverat ikka annab ette kujutada! Aga just nii kirjult on kulgenud Läti kuulsuse Staņislavs Olijarsi sporditee, kes on nüüd Läti jalgpallikoondise palgal ja abistab ka French Openil poolfinaali jõudnud noort tennististi Jelena Ostapenkot.

Omapärasele loole lisavad veelgi vürtsi kunagised ja peatsed kokkupuuted Eestiga – juba esmaspäeval toimub Riias Eesti-Läti maavõistlus.