Mo Farah läheb edasisele karjäärile vastu uue nimega

Briti pikamaajooksulegend Mo Farah ei lõpeta hoolimata suurtest hüvastijättudest oma karjääri lõplikult ära, vaid keskendub 5000 ja 10 000 meetri jooksu asemel maratonile.

Neljakordne olümpiavõitja ja kuuekordne maailmameister kavatseb uut peatükki alustada ka "uue" nimega - nimelt plaanib ta maratonidel enam mitte kasutada eesnime Mo, vaid palub ennast kutsuda selle pika variandi järgi - Mohamediks.

"Minu maratoninimi on Mohamed ja ma lihtsalt tunnen, et Mo aeg on läbi," sõnas Farah ajakirjanikele. "Pean unustama kõik, mille olen seni saavutanud ning edasi liikuma."

Farah, kelle täisnimi on Sir Mohamed Muktar Jama Farah, tunneb uhkust, et on suutnud Suurbritannia pikamaajooksu tagasi maailmakaardile tuua. "Teddingtonis üles kasvades nägin, kuidas nendel distantsidel domineerisid Keenia ja Etioopia jooksjad. Ma poleks kunagi uskunud, et suudan neid nende enda mängus võita."

Farah sündis Somaalias, elas mõnda aega Djiboutis ning kolis kaheksa-aastaselt isa juurde Suurbritanniasse, kus temast tippsportlane kasvas.