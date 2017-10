Mo Farah hülgas vastuolulise treeneri: "Ma ei teinud seda dopingu pärast"

Neljakordne olümpiavõitja Sir Mo Farah lõpetas koostöö vastuolulise treeneri Alberto Salazariga ning treenib nüüd endise tippmaratoonari Paula Radcliffe'i ja ta treenerist abikaasa Gary Lough' käe all.

34-aastane jooksustaar tegi sel suvel keskmaajooksud staadioni peal ning keskendub edaspidi maratonidele.

Briti meedia kirjutas oktoobri alguses, et nende kergejõustikuliit soovitas Farahil juba enne Londoni MM-i Salazar kõrvale heita, kuid Somaalia päritolu jooksumees keeldus ettepanekust.

"Ma ei jäta Nike Oregoni projekti ja Alberto Salazari, kuna teda saadavad dopingusüüdistused," ütles Farah nüüd ajaleht The Sunile. "See olukord on kestnud juba kaks aastat. Kui ma oleksin sellepärast tahtnud lahkuda, oleksin ma seda juba teinud. Nagu ma alati olen öelnud, usun ma jäägitult puhtasse sporti ja leian, et kõiki, kes reegleid rikuvad, tuleks karistada. Kui Alberto oleks üle piiri läinud, oleksin ma juba ammu uksest väljas, aga USA antidoping pole talle süüdistust esitanud. Kui mul oleks olnud põhjust Albertot mitte usaldada, poleks ma kogu selle aja tema kõrvale jäänud."

"Lahkun lihtsalt sellepärast, et me kolime perega tagasi Londonisse. Meile meeldis suve siin veeta ning me Taniaga mõistsime, kui väga me sõpru ja perekonda igatsesime. Ning lapsed on siin samuti õnnelikud," lisas ta.

Salazar sattus dopinguskandaali 2015. aastal, kui BBC dokumentaalfilm "Panorama" paljastas, et USA Antidopingu Agentuur (USADA) ja Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) uurivad mehe seotust dopingu ja keelatud võtete kasutamisega. Väidetavalt andis Salazar dopingut Farah' treeningkaaslasele, ameeriklasele Galen Ruppile ning aitas dopingukütte petta.

BBC keskendus uurimisel Portlandis asuvale Nike'i jooksulaagrile, kus Salazar oli peatreener. Steve Magness, kes töötas Salazariga koos Oregoni projektis 2011. aastal, teatas, et nägi dokumenti, mis näitas Ruppi (USA 10 000 meetri rekordiomanik) dopingu tarvitamist 2002. aastast. Toona kõigest 16-aastane Rupp olevat saanud keelatud testosterooni ravimit.

Salazar lükkas kõik süüdistused tagasi ja lubas oma au nimel võidelda. 2012. aasta Londoni olümpial 10 000 meetris hõbedale tulnud Rupp teatas samuti, et "on täielikult dopingu vastu".