Mis toimub? Dopingutestija andis olümpiavõitjale tulekust teada

Saksamaa telekanali ARD ajakirjanik Hajo Seppelt paljastas, kuidas Keenia jooksuäss Asbel Kiprop sai dopingutestijalt sõnumi, millal too kohale ilmub. Ometi jäi Kiprop vahele.

1500 meetri jooksu olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister Kiprop sai Keenia antidopingu töötajalt Simon Karugult mullu 21. novembril sõnumi, et tuleb järgmisel hommikul testima. Säärane etteteatamine on WADA reeglitega rangelt keelatud.

„Mul on nohu. Võtan eilsest Zithromaxi, Piritoni ja Panadoli. Kas sellest tuleb probleem,” vastab Kiprop osaliselt suahiili keeles ja saab sõnumi, et need rohud probleeme ei tekita.

Ometi leiti Kipropi dopinguproovis keelatud aine EPO jälgi. Kiprop kuulutas, et ta proov rikuti, sest ta ei maksnud dopingukontrollidele. Samas olevat Seppeltil tõendid, et Kiprop siiski maksis – ta kandis üle 3200 Keenia šillingit ehk umbes 30 eurot.

Seppelti sõnul on see järjekordne tõestus, kuivõrd korrumpeerunud Keenia antidoping on.