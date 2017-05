Maratonijooksu rekordikatsel jäi kahe tunni piir napilt alistamata

Itaalias, kuulsal Monza vormelirajal rünnati täna varahommikul maratonijooksus kahe tunni piiri. Nike´i poolt korraldatud spetsiaalsel rekordikatsel olid sportlastele abiks "imetossud", 18 jänest ja pidevalt võistlejatega kaasa liikunud laserkiir, mis tähistas kahe tunni tempot.

Rio de Janeiro olümpiakuld Eliud Kipchoge läbis eelpool toodud hüvesid kasutades maratonijooksu distantsi ajaga 2:00.25. Kahe tunni piirist jäi puudu vähem kui pool minutit.

Valitsev maailmarekord on hetkel Dennis Kipruto Kimetto nimel, 2014. aastast 2:02.57. Keenia staier jooksis toona Adidase jalatsites.

Nike on vastukaaluks disaininud jooksutossud Zoom Vaporfly, mis olevat revolutsioonilised, eriti viimane versioon Zoom Vaporfly 4%. Jalats kaalub kõigest 184 grammi, ei väsita sääri ja tallas on süsinikkiust plaat, mis kasutab elastsusenergiat paremini ära, tekitades väikese vedruefekti. Katsete põhjal aitavat see jooksjal tavalise jalatsiga võrreldes säästa 4% energiat. Kipschoge nende jalatsitega täna rajal oligi ja kui otsustada aja põhjal, siis võib-olla tõesti on siit sündimas midagi revolutsioonilist.

LOE VEEL: Uued vedrutossud raputavad maratonimaailma: kas keelatud abivahend või mitte?