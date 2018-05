Maicel Uibo suure konkurendi ümber keerlevad EM-i eel eriti segased asjaolud

Tänavu suvel jagatakse kergejõustiku EM-i medalied augustis Berliinis. Ühe kindla medalisoosikuna läheb Euroopa meistrivistlustele vastu ka Maicel Uibo. Samal ajal on segased lood Uibo ühe suurema konkurendi Rico Freimuthi ümber.

EM-il on suurimaks kullasoosikuks prantslane Kevin Mayer. Seejärel peaksidki taseme poolest tulema Uibo ja Freimuth.

Eelmisel suvel isikliku rekordi 8663 punktini viinud ja Londoni MM-il hõbemedali võitnud sakslase tänavune hooaeg on olnud täielik ebaõnnestumine. Freimuth jättis kümnevõistluse pooleli nii viimati Götzises kui ka enne seda Halles. Seega on tal EM-norm endiselt täitmata.

Saksamaa meedia kirjutab, et Freimuth kurtis Götzise jõuproovi järel vaimset väsimust ning tõdes, et võib tänavuse hooaja juba lõppenuks kuulutada.

Saksamaa koondise treener Rainer Pottel tunnistas, et tema jaoks on Freimuthi praegune olukord müstika. “Samas on ta alates 2011. aastast olnud alati suurepärases vormis. Ühel hetkel võib sportlane aga läbi põleda,“ tõdes ta.

EM-pileti tagamiseks peaks Freimuth taas starti tulema kolme nädala pärast Ratingenis, kuid praeguse seisuga on vaimset väsimust kurtev Freimuth sellest jõurpoovist loobumas.