Maailmarekordimees Wayde van Niekerk taotleb Londoni MMi ajakava muutmist

400 meetri jooksu maailmarekordimees Wayde van Niekerk ootab Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) nõukogu otsust, kas suvise Londoni MMi ajakava muudetakse või mitte.

Lõuna-Aafrika Vabariigi sprinter tahaks Londonis osaleda lisaks 400 meetri jooksule ka kaks korda lühemal võistlusmaal, kuid hetkeseisuga on ajakavas 200 meetri jooksu esimene ring kõigest kaks ja pool tundi enne 400 meetri finaaljooksu.

Varasemast on ajakava muutmise pretsedent olemas - Rahvusvaheline Olümpiakomitee tuli 1996. aastal Atlantas vastu 400 meetri endisele maailmarekordimehele Michael Johnsonile ja 2016. aastal Rios Allyson Felixile.

Van Niekerk jooksis Johnsoni 400 meetri rekordi (43,18) üle eelmisel aastal Rios, viies rekordnumbrid 43,03-ni. Van Niekerk on ühtlasi ainus inimene maailmas, kes on jooksnud 400 meetrit alla 44 sekundi, 200 meetrit alla 20 ja 100 meetrit alla kümne sekundi. Tema sprindi rekordid on 9,98 ja 19,94.

IAAF peaks Londoni MMi ajakava muutmise osas otsuse tegema sel nädalal.