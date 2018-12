Maailmarekordimees Kevin Mayer esitas Ashton Eatonile väljakutse

Eelmine maailma tippmark kuulus teatavasti 30-aastasele Eatonile, kes kogus 2015. aastal Pekingis 9045 silma. Meeste viimane omavaheline tõsine duell leidis aset 2016. aasta Rio de Janeiro olümpial, kus Eaton võitis 8893 silmaga ning Mayer oli teine 8834 silmaga.

Mayeri sõnul vestles ta Eatoniga telefonitsi ja jutuks tuli ka ameeriklase võimalik tippsporti naasmine.

“Ma ei taha öelda, et ületasin tema maailmarekordi. Ta aitas mul selleni jõuda. Tema eeskuju on olnud minu jaoks ülitähtis,“ rääkis Mayer kodumaa meediale.

“Ta (Eaton) helistas mulle maailmarekordi püstitamise järel ja õnnitles mind. Küsisin, kas ta tuleks tippsporti tagasi, et saaksime pidada veel tõsiseid lahinguid, kuid ta sõnas, et oli Ashtoni aeg ja nüüd on Kevini aeg,“ lisas Mayer.