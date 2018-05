Lõuna-Aafrika astub Caster Semenya nimel IAAF-iga võitlusesse. Kas mehelik Semenya tohiks naiste seas võistelda?

IAAF kehtestas samasuguse reegli ka 2011. aastal pärast Semenya võitu 2009. aasta MM-il ning rohud avaldasid tema kiirusele selgelt pärssivat mõju. Reegel pandi kalevi alla 2015. aastal, kui rahvusvaheline spordikohus (CAS) selle tänu indialanna Dutee Chandi algatatud hagile ebaseaduslikuks kuulutas. Kohtuotsusest hoolimata võitleb IAAF enda sõnul naiste "võrdse mängumaa" tagamise nimel edasi ning kuulutab reegli uuel kujul uuesti välja, lootuses, et keegi teist korda väsitavat kohtuteed ette ei võta.

Yale'i ülikooli professor Katrin Karzakis tõdes eelmisel aastal testosterooni alandavatest ravimitest rääkides, et need rikuvad tõsiselt inimese tervist ning osutas IAAF-i tellitud uuringute puudustele. "Testosterooni aldamisel võib olla eluagne tervislik efekt. Kui seda kirurgiliselt teha, riskib naine osteoporoosi (luuhõrenemine - toim) haigestumisega," täheldas Karzakis.

Kanada Spordieetika Keskuse juhi Paul Melia sõnul rikub hüperandrogenismi põdevate naiste rohtudele sundimine inimõigusi. "Kui me rakendamse seda selliselt, nagu spordijuhid tahavad, võime me takistada naissportlaste osalemist võistlustel ning see tundub olevat inimõiguste rikkumine," ütles ta. "Loomulikult esinev testosteroon ei ole keelatud aine."