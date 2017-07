Londoni kergejõustiku MM sai viimasel hetkel ühe ala juurde

Rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF) teatas, et augustis toimuval MM-il võetakse mõõtu ka naiste 50 km käimises.

Võistluse normiks pandi 4 tundi ja 30 minutit ning see peab olema täidetud teisipäeva keskööks. Naistele kehtestati reegel, et nad peavad viimast kahte kilomeetrit alustama hiljemalt siis kui võistlus on kestunud 4 tundi ja 17 minutit.

Peamine põhjus, miks ala lisati MM-i programmi on võrdõiguslikus. Peale naiste käimise lisamist kavasse võisteldakse Londonis 48 alal, 24 on mõeldud meestele ning võrdsed võimalused on ka naistele.

Mõlema soo käimise finaalid toimuvad MM-i viimasel päeval, 13. augustil.