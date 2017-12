"Lendav vanaema" ületas maratoni maailmarekordi enam kui kahe tunniga

“Lendava vanaema“ hüüdnime teeninud 90-aastane kanadalanna Betty Jean McHugh püstitas 90-aastaste naiste maailmarekordi maratonijooksus, kui ta läbis Honolulu maratonil distantsi ajaga 6:47.31.

McHugh rekord on fenomenaalne, kuna selle vanuseklassi eelmiseks tippmargiks oli 8:53.08 ehk üle kahe tunni kehvem. Varasem rekord kuulus Mavis Lindgrenile 1997. aastast.

McHugh startimine Honolulu maratonil oli pikka aega küsimärgi all, kuna vanadaam oli suurema osa aastast hädas põlvevigastusega. Nii plaanis ta esialgu maratonidistantsi lihtsalt läbi jalutada.

“Tundsin end suurepräaselt, kuna jooksma tulid ka minu poeg ning minu kaks lapselast. Lisaks olid minu sõbrad tulnud seda suurepärast päeva tähistama,“ sõnas McHugh võistluse järel ajakirjanikele.

McHugh on aastate jooksul püstitanud 14 maailmarekordit. Praegu on tema nimel 82-, 85-, 88- ning 90-aastaste maailmarekordid. Ajaliselt on neist parim esimene. Tulemuseks on 4:53.06.