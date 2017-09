Le Monde: Sergei Bubka aitas olümpialinna valimisel hääli osta

Ukraina endist tippkergejõustiklast Sergei Bubkat süüdistatakse korruptsioonis. Prantsuse ajaleht Le Monde avalikustas, et ukrainlane tegi rahaülekande Venemaa kergejõustikuliidu skandaalsele ekspresident Valentin Balahnitševile, keda on karistatud eluaegse kergejõustikus tegutsemise keeluga.

Bubka, kes on Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) täitevkomitee liige ja Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (IAAF) asepresident, tegi 2009. aasta 18. juunil 45033 USA dollari suuruse rahaülekande Saint Kittsi ja Nevisel registreeritud offshore firma New Mills Investments Ltd kontole. Ajalehe Le Monde andmetel oli raha saajaks Balahnitšev, kes töötas toona ka IAAFi laekurina.

Sama päeva õhtul, kui Bubka kandis raha Balahnitševile, tegi New Mills Investments täpselt sama summa ulatuses (45 033 dollarit) ülekande IAAFi ekspresidendi Lamine Diacki poja Massata Diacki ettevõttele. Viimast kahtlustatakse korruptsioonijuhtumites, mille kohaselt toimus nii 2016. kui 2020. aasta olümpialinnade valimisel delegaatide äraostmine. ROK andis nimetatud mängud teatavasti Riole ja Tokyole.



IAAF karistas Balahnitševi 2016. aasta jaanuaris eluaegse kergejõustikus töötamise keeluga, sest ta oli osaline Venemaa kergejõustiklaste dopinguprojektis.