Läti tennisist alistas US Openi veerandfinaalis tiitlikaitsja Stephensi

Maailma kolmanda reketi alistas veerandfinaalis 19. asetusega lätlanna Anastassija Sevastova 6:2, 6:3.

Poolfinaalis kohtub Sevastova Serena Williamsi ja tšehhitar Karolina Pliškova matši võitjaga.

Sevastova mängib suure slämmi turniiri poolfinaalis karjääris esimest korda. Kahel eelmisel aastal jõudis ta samuti US Openil veerandfinaali. Ühtlasi on ta esimene lätlanna, kes US Openil nelja parema hulka pääsenud.