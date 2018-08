Kümnevõistluse olümpiavõitja aus ülestunnistus: kasutasin dopingut

53-aastane Schenk lõpetas karjääri juba 24 aastat tagasi, ent nüüd on ta esimest korda tunnistanud, et kasutas dopingut. "Kasutasin dopingut ja teadsin seda," kirjutab sakslane oma autobiograafias, millest on lõike avaldanud Sport Bild.

"Esialgu väitsin, et ma ei ole keelatud aineid võtnud. Seejärel kasutasin pisut pehmemat vastust, öeldes, et ma ei ole kunagi teadlikult dopingut kasutanud. Mõlemad väited olid lausvaled."

Schenki sõnul kasutas ta muuhulgas Oral-Turinaboli nimelist ainet, kuid keelatud aineid oli ilmselt rohkem. "Bulgaarias Belmekenis laagris olles kallati meie taldrikutele mitmeid tablette. Me ei teadnud, mis need täpselt on, meile väideti, et need on vitamiinid ja mineraalid."

1994. aastal karjääri lõpetamise järel on Schenk enda sõnul korduvalt enesetapule mõelnud. "Depressioon oli nii sügav, et mõtlesin isegi oma elu lõpetamisele." Lisaks kannatab sakslane siiamaani bipolaarse häire ja paranoia käes.