Kümne- ja seitsmevõistluses võetakse 2020. aastal kasutusele Gunderseni meetod

Seega starditakse Nairobis toimuval kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel neidude seitsmevõistluses 800 meetri jooksule ja noormeeste kümnevõistluses 1500 meetri jooksule vastavalt paremusjärjestusele ehk esimesena saab rajale liider, kelle edumaa on arvestatud sekunditeks.

IAAF tegi sellise muudatuse pealtvaatajate huvides, et viimase ala finiši järel oleks kohe võitja selgunud ning poleks vaja enam punktiarvestust oodata.

Lisaks on 2020. aasta U20 MMil veel kaks uuendust - programmi on lisatud 4x400 meetri segateatejooks, võistluskavast on aga eemaldatud noormeeste 10 000 meetri jooks, mis tähendab, et nii neidudel kui noormeestel on kavas 3000 ja 5000 meetri distantsid.