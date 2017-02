Dopinguga vahele jäänud tiimikaaslase pärast ühest oma üheksast olümpiakullast ilma jäänud Usain Bolt kinnitas, et ei pea Nesta Carteri peale viha.

Jamaica 4x100 meetri teatenelikult võeti 2008. aasta Pekingi olümpiamängude kuld, kuna Carter jäi dopinguproovide järeltestimisel vahele keelatud ainega metüülheksaneamiin. Lisaks Boltile pidid medali tagastama ka Michael Frater ja Asafa Powell.

"Alguses ma olin muidugi pettunud, aga elus juhtub igasugu asju," rääkis Bolt täna hommikul ajakirjanikele Melbourne'i lennujaamas.

"Ma ei ole kurb. Ootan, kas Nesta kavatseb apelleerida või mitte. Aga andsin oma medali juba ära."

Toetust avaldas Carterile ka endine maailmarekordiomanik Powell, kes ise jäi dopinguga vahele 2014. aastal ja kandis 18-kuulist võistluskeeldu.

"Me läksime sinna kui meeskond ning tegime seda, mida pidime tegema. Sellest on väga kahju, kuid me peame vaatame edasi. Oleme palju saavutanud ning peame praegu lihtsalt positiivsuse säilitama. Mina pole õige inimene ütlema, kas ta peaks võistluskeelu saama või mitta. On, nagu on. Mõned asjad polegi õiglased," ütles Powell.

Bolt ja Powell osalevad laupäeval Austraalias kergejõustikuõhtul All Stars tiimi ridades, astudes vastu Austraalia, Hiina, Jaapani, Inglismaa ja Uus-Meremaa atleetidele.