Kõrgushüppe maailmameister otsib vigastusele abi Eestist

2013. aastal kõrgushüppes maailmameistriks tulnud ning mullu Rio olümpial pronksmedali võitnud ukrainlane Bohdan Bondarenko viibib Eestis, et vabaneda tülikast hüppeliigesevigastusest.

Ukraina kergejõustikuliidu juhi Igor Gotsuli sõnul on Bondarenko Eestist varemgi abi saanud. "Vigastused on viimastel aastatel Bohdani tugevalt seganud. Nüüd on ta koos treeneriga Eestis ja teeb koostööd ühe kliinikuga, millega ta on juba pikalt koos tegutsenud," sõnas Gotsul portaalile XSport.

Bondarenko isiklikuks rekordiks on 2014. aastal hüpatud 2.42.