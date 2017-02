Rahvusvaheline Kergejõustikuliit IAAF lubab veel kolmel Vene sportlasel ametlikel võistlustel osaleda, sest on veendunud, et nad ei ole seotud Venemaa riikliku dopingusüsteemiga.

Venemaa suure dopinguskandaali tõttu on IAAF riigi kergejõustiklased automaatselt kõigilt võistlustelt eemaldanud ning lubab osalema vaid neid sportlasi, kes on suutnud põhjalikult tõestada, et nad on tegutsenud Venemaa riiklikust süsteemist eraldi ning on dopingust puhtad. Seni oli selliseid atleete kaks: skandaali lokulöömisega algatanud keskmaajooksja Julia Stepanova ning kaugushüppaja Darja Klišina. Nüüd lisandusid neile veel kolm nime - endine Euroopa meister teivashüppes Anželika Sidorova, sprinter Kristina Sivkova ning vasaraheitja Aleksei Sikorski.

IAAFi dopingunõukogu laual oli veel kuue Vene sportlase taotlused, kuid neid tagasi võistlustele ei lubatud ning organisatsioon keeldub ka antud nimesid avaldamast.

Rohelise tule saanud kolmikul on nüüd õigus võistelda järgmisel nädalal Belgradis toimuval sise-EMil ning märtsis Gran Canarial peetavatel heitjate Euroopa karikavõistlustel.