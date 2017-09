Kõigi aegade suurim pettus jooksuvõistlusel? Mexico City maratonil diskvalifitseeriti ligi 6000 osalejat

Maailma ühel suuremal maratonijooksul, 27. augustil peetud Mexico City maratonil diskvalifiseeriti 28206 osalejast koguni 5806.

Neist 5806 inimesest 1296 lõpetasid ajaga, mis oleks neile taganud pääsme maailma ühele prestiižsemale Bostoni maratonile, kirjutab Runner's World.

Hilisem uurimine tuvastas, et koguni 20% maratonil osalejatest olid läbinud ettenähtust lühema distantsi. Kohe pärast jooksu lõppu hakkas Facebooki lehekülgedele ilmuma pilte sellest, kuidas inimesed massiliselt lõikasid. Ühel pildil kasutasid jooksjad, kellel oli Mexico City maratoni võistlusnumber rinnas, kiiremini finišisse jõudmiseks isegi metrood. Suur hulk jooksjaid alustas jõuproovi alles kümnendalt kilomeetrilt ning paljud leidsid võimaluse kuskil mujal lõikamiseks.

Veebilehe Marathon Investigation asutaja Derek Murphy avastas, et vaid 64% osalejatest olid läbinud Mexico City maratoni kõik kaheksa ametlikku vaheajapunkti. Vähemalt ühe ajavõtupunkti oli vahele jätnud 10 046 inimest.

"Esimese hooga mõtlesin, et see pole võimalik, sest see on liiga suur hulk inimesi," sõnas Murphy Runner's World`ile. "See on kahtlemata kõige mahukam pettus, mida ma olen näinud."

Jooksu korraldajad otsustasid lõpuks diskvalifitseerida 5806 inimest.