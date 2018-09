Kevin Mayer püstitas kümnevõistluses maailmarekordi, Šadeikol jäi Eesti rekordist 101 punkti puudu ja lõpetas viiendana

Prantslane näitas head tulemust ka teivashüppes, kus ta ületas kõrguse 5.45. Kaheksa alaga on tal koos 7503 punkti. Odaviskes püstitas Mayer uue isikliku rekordi 71.90, mis tähendas, et viimasele alale ehk 1500 meetri jooksule võis ta minna teadmisega, et maailmarekord on praktiliselt käes.

Maailmarekordi püstitamiseks pidi Mayer jooksma alla 4.49,19. Sellega sai prantslane hakkama, ajaks läks kirja 4.36,11 ja maailmarekord 9126 punkti oli tõsiasi.

Talence'i jõuproovil oli 8310 punktiga teine sakslane Arthur Abele ja 8229-ga kolmas sakslane Tim Nowak.

Record du monde pour Kevin Mayer ! Fabuleux ! Quel plaisir de voir cet athlète magnifique battre ce record de Dan O’Brian ! Fort fort fort 💪🏼 #KevinMayer #WorldRecord #Decastar2018 pic.twitter.com/A6f99MsXSv — Dominique Ropert (@kersiny) September 16, 2018

Grit Šadeiko saavutas 6179 punktiga viienda koha

Grit Šadeiko tegi Talence`i jõuproovile korraliku alguse, läbides 100 meetri tõkkejooksu ajaga 13,31 (eestlanna isiklik rekord 13,28). Avaala järel oli eestlanna 1078 punktiga teisel kohal tšehhitar Katerina Cachova järel, kellel oli 1090 punkti (tõkkesprindi aeg 13,23). Kolmas oli sakslanna Carolin Schäfer 1074 punktiga (13,34). Eesti rekordi püstitamisel (6280p) läbis Šadeiko avaala samuti 13,31-ga.

Kõrgushüppes püstitas Šadeiko isikliku rekordi 1.80 (seni 1.78) ja edestas nüüd Eesti rekordi graafikut 75 punktiga! Kahe ala järel oli Šadeiko 2056 punktiga teine, juhtis Cachova (2068p).

Kuulitõukes tuli paraku tõsine tagasilöök, kui Šadeiko sai kirja vaid 12.34 (isiklik rekord 13.89) ja võrreldes rekordiseeriaga läks kaduma 103 punkti. See kukutas eestlanna üldarvestuses viiendaks 2740 punktiga. Liidriks kerkis Schäfer, kellel oli kolme alaga koos 2822 punkti.

Avapäeva viimase ala ehk 200 meetrit läbis Šadeiko 24,83-ga (rekordiseerias 24,69) ja lõpetas päeva 3642 punktiga neljandana. Schäferil on liidrina 3795 punkti.



Teist päeva alustas Šadeiko kaugushüppega, kui sai kirja 5.93. Pärast viit ala oli Šadeiko 4470 punktiga viiendal kohal.

Odaviskes andis Šadeiko võrreldes isikliku rekordi graafikuga punkte ära. Ta viskas parimal katsel 47.40 (isikliku rekordi võistlusel sai kirja 48.35). Enne viimast ala on tal koos 5286 punkti. Eesti rekordi arvestuses oli Šadeiko maas 127 punktiga.

Šadeiko jooksis 800 meetrit ajaga 2.14,98. Seitsme alaga teenis Šadeiko kokku 6179 punkti, mis andis talle viienda koha. Eesti rekordist jäi puudu 101 silma. Seitsmevõistluse võitis sakslanna Caroline Schafer 6457 punktiga.

