Kergejõustikus võetakse kasutusele uus reitingusüsteem

Avalikuks on tehtud reitingusüsteemi esialgne versioon, mille kohta on võimalik veel parandusi-täiendusi esitada. Eeldatavalt kehtestatakse lõplik variant tänavu novembris, vahendab Eesti Kergejõustikuliit.

Uue süsteemi eesmärgiks on koostada sportlaste pingeread nii alade kaupa kui ka kõigi alade kokkuvõttes. Reitingutabeleid hakatakse pidama 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m ja 10000m jooksudes, poolmaratonis, maratonis, 100/110m ja 400m tõkkejooksudes, 3000m takistusjooksus, kaugushüppes, kolmikhüppes, kõrgushüppes, teivashüppes, kuulitõukes, kettaheites, vasaraheites, odaviskes 20 km ja 50 km käimises ning mitmevõistluses. Neid alasid nimetatakse peaaladeks. Lisaks on paljude, aga mitte kõigi peaalade juurde võetud kõrvalalad. Enamasti on nendeks seesama ala sisetingimustes (nt kuulitõuge ja kõik hüppealad ning suvised ja talvised mitmevõistlused), kuid jooksualadel ka mõned kummalised distantsid (400 m jooksu kõrvalalad on nt 300m, 300m hallis, 400m hallis ning 500m ja 500m hallis).

Reitingutabelisse pääsemiseks on üldjuhul vaja viit tulemust. Erandiks on 5000m jooks ja 3000m takistusjooks ning 20 km käimine, kus piisab kolmest tulemusest ning 10000m jooks, poolmaraton, maraton, 50 km käimine ja mitmevõistlus, kus vaja kahte tulemust. Seejuures peab viie tulemuse korral vähemalt kolm, kolme tulemuse korral kaks ja kahe tulemuse korral üks nendest pärinema peaalalt. Sportlane, kel tulemusi nõutust kokku või peaalalt vähem, tabelisse ei pääse. Iga ala reitingutabel moodustub sportlaste poolt kogutud reitingupunktide järjestamisel.