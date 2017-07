Kergejõustikulegendi kahtlustatakse korruptsioonis

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) kõrvaldas ajutiselt ametist oma nõukogu liikme Frankie Fredericksi, keda kahtlustatakse kahtlase raha vastu võtmises endise IAAF-i presidendi pojalt.

IAAF teatas, et 49-aastane namiibialane, kes on võitnud neli olümpia hõbemedalit ja 200 meetri MM-tiitli, on uurimise all seoses rahasummadega, mille ta sai Papa Massata Diackilt, endise IAAF-i bossi Lamine Diacki pojalt.

"Töökohustuste ajutine peatamine ei tähenda, et uurimise tulemused oleksid ette teada. Hr Fredericksil on kuni uurimise ja võimaliku distsiplinaarmenetluse lõpuni õigus süütuse presumptsioonile," seisis kergejõustiku puhtuse eest vastutava üksuse Athletics Integrity Unit (AIU) pressiteates.

Fredericks, kes on tegev ka Rahvusvahelises Olümpiakomitees (ROK), on väitnud, et need rahasummad kanti talle IAAF-i heaks tehtud konsulaartööde eest.