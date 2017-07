Kergejõustiku Rio olümpiavõitjat süüdistatakse dopingu tarvitamises

Meeste 50 kilomeetri käimises Rio olümpiavõitjaks tulnud slovakk Matej Toth jääb Londoni MMilt kõrvale, sest teda uuritakse seoses anomaaliatega mehe bioloogilises passis.

"Jään MMilt kõrvale, sest IAAF-i teatel on minu bioloogilises passis statistilised kõrvalekalded, mistõttu pean neile selgitusi jagama," sõnas Toth avalduses.

"Kuna olen alati seisnud puhta spordi eest, välistan kategooriliselt igasuguse minupoolse sohitegemise. Seetõttu oli selline teade mulle šokiks," jätkas slovakk.

"Seetõttu keskendun nüüd tunnustatud ekspertide abiga sellele, et tõestada, et minu keha on puhas ning tegu on füsioloogilise eripäraga."

Tothist sai Rio olümpial esimene slovakk, kes kergejõustikus olümpiavõitjaks tulnud.