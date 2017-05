Kergejõustiku MM-il viiakse sisse omapärane uuendus

Rahvusvaheline kergejõustikuliit IAAF andis teada, et käesoleva aasta maailmameistrivõistlustel Londonis antakse esimest korda medalid poodiumile pääsenud sportlaste treeneritele.

Treenereid ei kutsuta eraldi autasustamisele vaid sportlastele antakse autasustamise järgselt kätte treenerile või lähedasele nõuandjale mõeldud medal. See on sama karva, kas siis kuldne, hõbedane või pronksine, nagu sportlasel, aga visuaal on erinev.

"Treenerile mõeldud medaliga avaldatakse tunnustust unikaalse koostöö eest, mis on viinud sportlase kõrgete tulemusteni," seisab IAAF-i pressiteates.

Järjekorras 16. kergejõustiku maailmameistrivõistlused toimuvad 4.-13. augustini.