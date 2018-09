Kergejõustiku EM-il põrunud Mayer ründab maailmarekordit, Šadeiko edestab Eesti rekordit!

26-aastase Mayeri isiklikuks rekordiks on 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel kogutud 8834 punkti, mis annab talle kõigi aegade edetabelis kuuenda koha.

Talence'is on mees sihikule võtnud aga Ashton Eatoni maailmarekordi, milleks on 9045 silma.

Mayer alustas kodumaal võistlust suurepäraselt, kui sai 100 m jooksus ajaks 10,55. Kaugust hüppas ta koguni 7.80. Seejuures tegi ta parima soorituse viimasel katsel. Eelnevalt oli tal kirjas 7.75, esimesel katsel hüppas ta 7.59. EM-il astus ta kaugushüppes mäletatavasti kõik kolm katset üle.

Kolmandal alal ehk kuulitõukes näitas Mayer taas suurepärast vormi ja tõukas täpselt 16 meetrit.

Kolme ala järel edestab Mayer enda isiklikku rekordi graafikut juba 125 silmaga. Kaks aastat tagasi Rios jooksis ta 100 m 10,81-ga, hüppas kaugust 7.60 ja tõukas kuuli 15.76.

Seega on Mayer kolme ala järel liikumas umbes 8970 punkti graafikus. Juurde pannes ei ole ka maailmarekordi püüdmine võimatu.

Grit Šadeikolt suurepärane algus

Grit Šadeiko tegi Talence`i jõuproovile korraliku alguse, läbides 100 meetri tõkkejooksu ajaga 13,31 (eestlanna isiklik rekord 13,28). Avaala järel on eestlanna 1078 punktiga teisel kohal tšehhitar Katerina Cachova järel, kellel on 1090 punkti (tõkkesprindi aeg 13,23). Kolmas on sakslanna Carolin Schäfer 1074 punktiga (13,34). Eesti rekordi püstitamisel (6280p) läbis Šadeiko avaala samuti 13,31-ga.