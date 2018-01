Keenia maratoonar üritab meesjäneste abil ka teist naiste maailmarekordit purustada

Keenialanna Mary Jepkosgei Keitany kasutab aprillis toimuval Londoni maratonil 15 aastat püsinud naiste maratoni rekordi purustamiseks meestempotegijate abi.

Paula Radcliffe'i püstitatud tippmark jooksus, kus osalesid ka mehed, on 2:15.25.

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit IAAF tunnistab kahte erinevat maailmarekordit - ühte sellist, mis on püstitatud meestega kõrvuti joostes, teist vaid naiste jooksus tehtud. Eelmisel aastal võttis Keitany viimases kategoorias inglanna rekordi üle ajaga 2:17.01.

36-aastane keenialanna loodab, et vorm, tervis ja ilm on ka aprillis õigel kohal. "Ma tean, et Paula Radcliffe jooksis rekordi samal rajal 2003. aastal ning ta on Suurbritannias väga populaarne inimene," ütles kolmekordne Londoni maratoni võitja Keitany BBC vahendusel.

"Aga ma loodan, et Londoni publik toetab mu väljakutset ja aitab mul saavutada midagi uskumatut. Meestempotegijate abiga võin ma nende toetusele loota terve võistluse vältel."

Londoni maraton joostakse 22. aprillil.