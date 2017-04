Keenia jooksja püstitas Praha poolmaratonil korraga neli maailmarekordit

Keenialanna Joyciline Jepkosgei võitis laupäeval Praha poolmaratoni uue maailmarekordiga 1.04.52 ning parandas maailma tippmarki ka 10, 15 ja 20 km distantsidel.

Peres Jepchirchiri nimele kuulunud poolmaratoni maailmarekord langes 14 sekundi võrra.

10 km maanteejooksu uued rekordnumbrid on 30.05, varasem Paula Radcliffe`i tippmark langes 16 sekundiga.

15 km maailmarekordit, mis kuulus Florence Kiplagaile, parandas Jepkosgei 37 sekundiga, saades ajaks 45.37. 20 km maailmarekordiks jooksis keenialanna 1.01.25, kärpides Peres Jepchirchiri nimele kuulunud tippmarki 14 sekundiga.

"Ma ei teadnud, et jooksen täna maailmarekordi. Tahtsin vaid oma rekordit parandada, see kõik on suur üllatus," sõnas õnnelik Jepkosgei, kelle varasem poolmaratoni rekord paranes ligi pooleteise minuti võrra.

Teise koha sai mullune võitja Violah Jepchumba (Keenia) ajaga 1.05.22. Meeste poolmaratoni võitis olümpiamängude 10 000 meetri pronksmedaliomanik Tamirat Tola (Etioopia) 59 minuti ja 37 sekundiga.