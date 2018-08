Kaugushüppe olümpiavõitja soovib end proovile panna trekisõidus

Jalgu ei kavatse 31-aastane sportlane seinale visata ja ta on välja valinud juba uue väljakutse - trekisõidu, vahendab Spordipartner.

"On üks asi, mida ma kunagi ei karda - läbikukkumine," on Rutherford enesekindel. "Olen rõõmus, et saan erinevaid asju proovida. Miks mitte proovida pärast loobumist mõnda muud spordiala?"