Kas Magnus Kirdi jaoks on aeg küps?

Jah, on küll. Et tuleks ära Teemantliiga etapi esikoht. Ise küsin, ise vastan... Ega see nüüd mingi elueesmärk vast ei olegi, aga hiiglama kena verstapost küll.

Viimastel kuudel on Kirt kerkinud maailma odaviskeeliidi päris tippu, isegi üle 90 meetri põrutanud sakslased jagavad kiidusõnu ja nüüd teavad kõik, kes sektorisse koos meie mehega satuvad, et sellel mehel tasub silma peal hoida.

Hooaja alguses tulid Kirdile Teemantliiga etappidelt kuus ja viies koht, tundus, et esimesteni on mitu penikoormat. Aga juuni alguses Turus lajatas ta uueks Eesti rekordiks 88.73, see on kõva kvaliteedimark. Edasi tulid esikohad Ogres, Kuortanel ja neli päeva tagasi Luzernis. Päris kindlasti on selline magus võiduseeria lisanud kuhjaga enesekindlust. Seda enam, et kahel viimasel on selja taha jäänud olümpiavõitja sakslane Thomas Röhler.