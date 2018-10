Kas maailma kergejõustikuliit tuleb Maicel Uibo abikaasale vastu?

Jamaica väljaanne The Gleaner uuris, kas Maicel Uibo kaasa üritab järgmisel sügisel teha kuldset duublit. „Ajakava on selleks liiga tihe, seega keskendume pigem ühele distantsile,” vastas Miller-Uibo, kes ei osanud veel öelda, millise võistlusmaa ta valib.

200 meetri eeljooksud peetakse MM-i neljandal päeval kell 17.05, 400 meetri avaringi jooksud algavad juba 18.20. Eriti karm oleks järgmisel päeval, kui 200 ja 400 meetri jooksu poolfinaalid, kus enam hõlpu pole ka tippudel, peetakse tunnise vahega. Finaalid on siiski eri päevadel.

Tegu oleks üsna haruldase duubliga, seetõttu polegi graafikus ette nähtud võimalust, et keegi lööks kaasa mõlemal distantsil. 1996. aasta Atlanta olümpial soovis Michael Johnson startida nii 200 kui ka 400 meetri jooksus, toona tuldigi talle vastu ja muudeti ajakava. Johnson võitis mõlemad alad, naistest sai samaga hakkama prantslanna Marie-José Pérec.

Miller-Uibo loodab, et ka tema jaoks tehakse erand. „See oleks vägev, kui nad seda teeks, aga see oleks väga suur muudatus, kui need jooksud eraldi ajakavasse paigutatakse,” sõnas Miller-Uibo, kes loodab, et vähemalt Tokyo olümpia ajakava lubab tal kahte kulda jahtida.

Ta üritas duublit teha ka Londoni MM-il, seal jäi ta 400 meetri jooksus neljandaks ja lühemal distantsil teenis pronksi. Tänavu on bahamalanna teinud kiirusliku vastupidavuse osas sammu edasi, staadioniringi jooksus on ta tõusnud 48,97-ga kõigi aegade edetabelis kümnendaks.