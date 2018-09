Võis arvata, et kui 17-aastane Jakob Ingebrigtsen võitis esimesena ajaloos kergejõustiku EM-il nii 1500 kui 5000 meetri jooksu, laulis Norra talle hosiannat. Ja rõõmustas, et neil on nii tore spordiperekond – Jacobi üks vendadest, tiitlikaitsja Filip (25) kukkus küll 1500 m distantsil ja jäi medalita, ent Henrik lisas oma auhinnakollektsiooni hõbeda 5000 meetris.