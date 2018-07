Karm otsus kergejõustiku EM-iks: Venemaa koondist võistlema ei lubata

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit IAAF teatas, et Venemaa koondis ei tohi ka edaspidi rahvusvahelistel võistlustel osaleda.

Venemaa kergejõustikukoondisele määrati esimest korda keeld juba 2015. aasta novembris, kui ilmnesid tõendid riigi poolt toetatud dopinguprogrammi kohta, kirjutab BBC Sport.

IAAF-i sõnul on Venemaa teinud dopinguga võitlemise osas suuri edusamme, kuid siiski on veel lahendamata probleeme. Kergejõustiku EM-iga tehakse Berliinis algust juba 6. augustil ehk sinna Venemaa koondisel enam asja ei ole. Loetud sportlased saavad seal taas osaleda neutraalsete atleetidena.

“Mõned augud vajavad veel täitmist,“ teatas IAAF-i president Sebastian Coe. “Olulistes aspektides on toimunud muudatusi. Siiski ei ole me veel selles punktis, kus kõik nõudmised on täidetud.“

Venemaa dopingupettust uurinud töörühma juht Rune Andersen tõdes, et venelastel on vaja täita kolm nõudmist ja seejärel saavad nad kergejõustikus taas koondisena võistlustulle asuda.