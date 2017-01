Eelmise aasta Rio olümpiamängudel Suurbritannia koondist esindanud sprinterid Nigel Levine ja James Ellington tegid Tenerifel treeninglaagris olles tõsise mootorrattaõnnetuse.

Avarii juhtus teisipäeva õhtul, kui jooksjad sõitsid treeningu järel mootorrattaga hotelli ning põrkasid kurvis kokku sõiduautoga, kirjutab Daily Mail. Politsei kinnitusel põhjustas õnnetuse autot juhtinud turist, kes sõitis valel pool teed.

"Mõlemad mehed on teadvusel ja stabiilses seisundis. Ka koondise arstid on haiglas ja jälgivad meeste olukorda," teatas Briti kergejõustikuliit. Kui tõsiselt kergejõustiklased vigastada said, alaliit ei avalikustanud.

Daily Maili andmetel olevat Ellington murdnud mõlemad jalad ja vaagnaluu, pisut kergemalt pääsenud Levine murdis vaagnaluu.

31-aastane Ellington on tulnud Suurbritannia 4x100 meetri teatemeeskonnaga kahel korral (2014, 2016) Euroopa meistriks, 27-aastane Levine aitas britid 2014. aastal Euroopa meistritiitlini 4x400 m teatejooksus.