Kaheksandat kuud rase kergejõustikutäht saab MM-il kaela kuldmedali ilma võistlemata

2012. aastal Londoni olümpiamängudel seitsmevõistluses kuldmedali kaela saanud Jessica Ennis-Hill naaseb samale staadionile sel nädalal, et saada kergejõustiku MM-i raames järgmise kulla.

Kuid ühel kõige populaarseimal Briti sportlasel pole vaja isegi dresse selga panna, sest medal antakse talle tagantjärgi kuus aastat tagasi Daegus toimunud MM-i eest. Nimelt siis jäi Ennis-Hill teiseks ning poodiumi kõige kõrgemale astmele astus venelanna Tatjana Tšernova, kes 2015. aastal jäi vahele dopinguga.

Eelmine aasta otsustas Rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) Tšernova 2011. aastal võidetud maailmameistritiitli ja 2012. aastal saavutatud olümpiapronksi ära võtta. Tänu sellele saab Ennis-Hill enda nimele ühe MM-tiitli juurde.

"See, et mulle pannakse kaela kuldmedal selle staadionil, ilma, et ma peaks midagi tegema ja tagatipuks olen ka kaheksandat kuud rase - see on mu unistuste stsenaarium," ütles ta.