Justin Gatlin: olen maailma kiireim mees!

Ameeriklane Justin Gatlin tituleerib end silmagi pilgutamata maailma kiireimaks meheks. Olenemata sellest, et Gatlini tippmargid jäävad Usain Bolti omadele selgelt alla.

Gatlini bravuurikate sõnade taga seisab tõdemus, et 100m jooksu maailmameister võib end lugeda maailma kiireimaks meheks. "Pole vahet mitu jooksu hooaja jooksul kaotad, maailmameister on ikkagi tšempion," sõnas Gatlin USA kergejõustiklaste pidulikul galaõhtul.

Sama meelt on ka endiste aegade legend Carl Lewis. "See, kes võitis viimase suure tiitli on maailma kiireim. Londoni MM-il võidutses Justin. Pole põhjust hakata võrdlusse tooma kellegi teise varasemaid tulemusi," toetas Lewis 35-aastast Gatlinit.

Tuleval aastal loodab Gatlin enda nimele saada USA rekordi (9,69 sekundit), mis kuulub Tyson Gay´le. Gatlini rekord pärineb 2015. aastast ja kirjutatakse numbritega 9,74.