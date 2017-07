Jooksulegend on IAAF-i rekordite tühistamise plaaniga päri

Haile Gebrselassie, kõigi aegade üks edukamaid pikamaajooksjaid avaldab toetust rahvusvahelise kergejõustikuliidu IAAF-i plaanile tühistada kõik maailmarekordid, mis püstitatud enne 2005. aastat.

"Miks ma olen sellise sammu poolt?" küsib endiste aegade jooksukuulsus retooriliselt. "Aga sellepärast, et tahan näha suuremat pilti. Kui see aitab taastada usaldust minu lemmikala kergejõustiku vastu, siis jah! Pooldan ideed ja avaldan sellele toetust, mis sest, et minu rekordid vajuvad unustuste hõlma," räägib praegune Etioopia kergejõustikuliidu president.

Särava karjääri jooksul püstitas ta 27 maailmarekordit, millest mõned kehtivad veel tänagi (20 000 meetrit, ühe tunni jooks). Ta on kahekordne 10 000 meetri jooksu olümpiavõitja ja neljakordne maailmameister.

"Enamik minu rekordeid sündis enne 2005. aastat. Minult ei ole ühtegi rekordit ära võetud, andsin alati vajalikud dopinguproovid ja olin puhas, aga ajastul üldiselt on märk küljes. Kui rekordite tühistamine kergejõustiku aitab, siis mina olen nõus rekorditest loobuma," avaldab Gebrselassie palju kära tekitanud ideele toetust.

IAAF-i nõukogu arutab teemat uuesti 31. juulil Londonis toimuval istungil.